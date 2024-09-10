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Заказы Boeing в августе сократились в три раза
Заказы Boeing в августе сократились в три раза - 10.09.2024, ПРАЙМ
Заказы Boeing в августе сократились в три раза
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в августе получил 22 заказа на самолеты,... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T22:03+0300
2024-09-10T22:03+0300
2024-09-10T22:03+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в августе получил 22 заказа на самолеты, что в 3 раза меньше показателя июля, следует из релиза компании. Всего за январь-август компания получила 250 заказов. В прошлом месяце Boeing поставил 40 самолетов, что оказалось меньше на 3 самолета, чем месяцем ранее. С начала года компания поставила 258 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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сша, заказы, авиастроение
Экономика, США, заказы, авиастроение
Заказы Boeing в августе сократились в три раза
Boeing: заказы компании в августе снизились в три раза, до 22 самолетов
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в августе получил 22 заказа на самолеты, что в 3 раза меньше показателя июля, следует из релиза компании.
Всего за январь-август компания получила 250 заказов.
В прошлом месяце Boeing поставил 40 самолетов, что оказалось меньше на 3 самолета, чем месяцем ранее. С начала года компания поставила 258 самолетов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
Boeing приостановил тестовые полеты модели 777Х