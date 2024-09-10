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Воробьев: ПВО за ночь сбили 14 БПЛА в Подмосковье, погиб ребенок

Воробьев: ПВО за ночь сбили 14 БПЛА в Подмосковье, погиб ребенок - 10.09.2024, ПРАЙМ

Воробьев: ПВО за ночь сбили 14 БПЛА в Подмосковье, погиб ребенок

В течение ночи силы противовоздушной обороны сбили 14 БПЛА в пяти городских округах Подмосковья. В Раменском в результате атаки беспилотников погиб ребенок. Об... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T06:29+0300

2024-09-10T06:29+0300

2024-09-10T06:29+0300

происшествия

подмосковье

пострадавшие

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В течение ночи силы противовоздушной обороны сбили 14 БПЛА в пяти городских округах Подмосковья. В Раменском в результате атаки беспилотников погиб ребенок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Воробьев.Как указывается в сообщении губернатора, дроны были сбиты в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедове и Коломне.При этом Воробьев отметил, что в ходе атаки беспилотников пострадали многоквартирные дома в Раменском и, "к сожалению, погиб девятилетний ребенок".

https://1prime.ru/20240907/tekhnologiya-851414492.html

подмосковье

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подмосковье, пострадавшие