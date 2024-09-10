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В связи с атакой БПЛА аэропорт "Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов

В связи с атакой БПЛА аэропорт "Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов - 10.09.2024, ПРАЙМ

В связи с атакой БПЛА аэропорт "Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов

Аэропорт московского региона "Жуковский" закрыт на прилет и вылет рейсов на фоне атаки БПЛА, которая началась в ночь на вторник, рассказали РИА Новости в... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T07:09+0300

2024-09-10T07:09+0300

2024-09-10T07:09+0300

происшествия

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Аэропорт московского региона "Жуковский" закрыт на прилет и вылет рейсов на фоне атаки БПЛА, которая началась в ночь на вторник, рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. "Пока закрыты на прием и отправку рейсов", - сообщили в пресс-службе.

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аэропорт, ограничения