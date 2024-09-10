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В связи с атакой БПЛА аэропорт "Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов - 10.09.2024, ПРАЙМ
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В связи с атакой БПЛА аэропорт "Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов
В связи с атакой БПЛА аэропорт "Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов - 10.09.2024, ПРАЙМ
В связи с атакой БПЛА аэропорт "Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов
Аэропорт московского региона "Жуковский" закрыт на прилет и вылет рейсов на фоне атаки БПЛА, которая началась в ночь на вторник, рассказали РИА Новости в... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T07:09+0300
2024-09-10T07:09+0300
происшествия
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Аэропорт московского региона "Жуковский" закрыт на прилет и вылет рейсов на фоне атаки БПЛА, которая началась в ночь на вторник, рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. "Пока закрыты на прием и отправку рейсов", - сообщили в пресс-службе.
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аэропорт, ограничения
Происшествия, аэропорт, ограничения
07:09 10.09.2024
 
В связи с атакой БПЛА аэропорт "Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов

На фоне атаки БПЛА аэропорт "Жуковский" закрыли на прилет и вылет рейсов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Аэропорт московского региона "Жуковский" закрыт на прилет и вылет рейсов на фоне атаки БПЛА, которая началась в ночь на вторник, рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ПВО ночью сбила 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.
Уборка снега в аэропорту Внуково - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
В связи с атакой БПЛА в аэропорту "Внуково" задержали десятки рейсов
05:39
"Пока закрыты на прием и отправку рейсов", - сообщили в пресс-службе.
 
Происшествияаэропортограничения
 
 
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