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"Гознак" ожидает возвращения принципиальной необходимости наличных денег

"Гознак" ожидает возвращения принципиальной необходимости наличных денег - 10.09.2024, ПРАЙМ

"Гознак" ожидает возвращения принципиальной необходимости наличных денег

Дискуссия о принципиальной необходимости наличных денег в обращении может начаться в 2030 году, считает заместитель гендиректора по маркетингу и стратегии -... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T12:56+0300

2024-09-10T12:56+0300

2024-09-10T12:56+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Дискуссия о принципиальной необходимости наличных денег в обращении может начаться в 2030 году, считает заместитель гендиректора по маркетингу и стратегии - директор Научно-исследовательского института "Гознака" Георгий Корнилов. "Если мы говорим про сценарий до 2025 года, то говорим о стабилизации доли наличных платежей. Второе – система наличного денежного обращения будет оптимизироваться, и мы должны привыкнуть, что мы будем говорить об оптимизации расходов на наличное денежное обращение. Наличные деньги в связи со снижением объема платежей становятся дороже для банковской системы и для пользователей. Будет продолжаться тестирование и пилотирование новых платежных инструментов", - сказал он в ходе 14-го Международного ПЛАС-Форума "Платежный бизнес и денежное обращение 2024". "И, наконец, в 2030 году будет поставлен вопрос о поддержании инфраструктуры наличного денежного обращения. Я думаю, что в 2030 году по крайней мере в публичное пространство будет введен новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение. Это не означает, что в 2030 году не будет наличных денег, это означает, что в 2030 году дискуссия о том, насколько необходимо наличное денежное обращение, начнется в полной мере", отметил Корнилов. Он указал, что на текущий момент соотношение безналичных и наличных платежей составляет в РФ порядка 90% и 10%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гознак, деньги