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Долги американцев достигли 5,09 трлн долларов - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Долги американцев достигли 5,09 трлн долларов
Долги американцев достигли 5,09 трлн долларов - 10.09.2024, ПРАЙМ
Долги американцев достигли 5,09 трлн долларов
Объем потребительских кредитов среди американцев по итогам июля 2024 года увеличился на 25,5 миллиарда долларов, показав наибольшие темпы роста с ноября 2022... | 10.09.2024, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Объем потребительских кредитов среди американцев по итогам июля 2024 года увеличился на 25,5 миллиарда долларов, показав наибольшие темпы роста с ноября 2022 года, свидетельствует опубликованная в понедельник статистика Федеральной резервной системы (ФРС) США. В частности, пролонгируемые долговые обязательства, которые включают в себя заемные средства на кредитных картах, по итогам июля выросли более чем на 10,6 миллиарда долларов по сравнению с июнем и достигли 1 триллион 359,3 миллиарда долларов. Непролонгируемые долги, которые включают в себя, в том числе, автокредиты и студенческие долги, выросли более чем на 14,8 миллиарда долларов до 3 триллионов 734,4 миллиарда долларов. Совокупно долги американцев достигли 5 триллионов 93,7 миллиарда долларов, увеличившись на 6% и показав наибольшие темпы роста с ноября 2025 года.
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фрс, сша
ФРС, США
13:30 10.09.2024
 
Долги американцев достигли 5,09 трлн долларов

ФРС: долги американцев в июле достигли $5,09 трлн

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© Фото : Federal Reserve
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ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Объем потребительских кредитов среди американцев по итогам июля 2024 года увеличился на 25,5 миллиарда долларов, показав наибольшие темпы роста с ноября 2022 года, свидетельствует опубликованная в понедельник статистика Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В частности, пролонгируемые долговые обязательства, которые включают в себя заемные средства на кредитных картах, по итогам июля выросли более чем на 10,6 миллиарда долларов по сравнению с июнем и достигли 1 триллион 359,3 миллиарда долларов.
Непролонгируемые долги, которые включают в себя, в том числе, автокредиты и студенческие долги, выросли более чем на 14,8 миллиарда долларов до 3 триллионов 734,4 миллиарда долларов.
Совокупно долги американцев достигли 5 триллионов 93,7 миллиарда долларов, увеличившись на 6% и показав наибольшие темпы роста с ноября 2025 года.
Нью-Йорк, США
Госдолг США достиг нового рекордного уровня
29 июля, 20:40
 
ФРССША
 
 
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