https://1prime.ru/20240910/dolgi-851475563.html

Долги американцев достигли 5,09 трлн долларов

Долги американцев достигли 5,09 трлн долларов - 10.09.2024, ПРАЙМ

Долги американцев достигли 5,09 трлн долларов

Объем потребительских кредитов среди американцев по итогам июля 2024 года увеличился на 25,5 миллиарда долларов, показав наибольшие темпы роста с ноября 2022... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T13:30+0300

2024-09-10T13:30+0300

2024-09-10T13:30+0300

фрс

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/02/841370216_0:177:3000:1865_1920x0_80_0_0_64f0e14414ac4b93f32a19abe4124fb8.jpg

ВАШИНГТОН, 9 сен - ПРАЙМ. Объем потребительских кредитов среди американцев по итогам июля 2024 года увеличился на 25,5 миллиарда долларов, показав наибольшие темпы роста с ноября 2022 года, свидетельствует опубликованная в понедельник статистика Федеральной резервной системы (ФРС) США. В частности, пролонгируемые долговые обязательства, которые включают в себя заемные средства на кредитных картах, по итогам июля выросли более чем на 10,6 миллиарда долларов по сравнению с июнем и достигли 1 триллион 359,3 миллиарда долларов. Непролонгируемые долги, которые включают в себя, в том числе, автокредиты и студенческие долги, выросли более чем на 14,8 миллиарда долларов до 3 триллионов 734,4 миллиарда долларов. Совокупно долги американцев достигли 5 триллионов 93,7 миллиарда долларов, увеличившись на 6% и показав наибольшие темпы роста с ноября 2025 года.

https://1prime.ru/20240729/gosdolg-850519342.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фрс, сша