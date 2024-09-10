https://1prime.ru/20240910/ekonomika-851474262.html

Экономика России развивается вопреки внешнему давлению, заявил Мишустин

Экономика России развивается вопреки внешнему давлению, заявил Мишустин - 10.09.2024, ПРАЙМ

Экономика России развивается вопреки внешнему давлению, заявил Мишустин

Экономика РФ уверенно развивается вопреки колоссальному внешнему давлению на фоне СВО, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T12:50+0300

2024-09-10T12:50+0300

2024-09-10T12:50+0300

экономика

россия

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_0f9ef5a3de367eb7765a210997a1945d.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Экономика РФ уверенно развивается вопреки колоссальному внешнему давлению на фоне СВО, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Спустя два с половиной года с начала специальной военной операции российская экономика, вопреки колоссальному внешнему давлению, уверенно развивается", - написал председатель правительства в статье для журнала "Разведчик". Он отметил, что оппоненты России недооценили возможности России. "Нам удалось найти эффективные ответы на многие вызовы, разработать действенные механизмы реагирования", - добавил Мишустин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сво