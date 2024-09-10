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Экономика России развивается вопреки внешнему давлению, заявил Мишустин
Экономика России развивается вопреки внешнему давлению, заявил Мишустин - 10.09.2024, ПРАЙМ
Экономика России развивается вопреки внешнему давлению, заявил Мишустин
Экономика РФ уверенно развивается вопреки колоссальному внешнему давлению на фоне СВО, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T12:50+0300
2024-09-10T12:50+0300
2024-09-10T12:50+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Экономика РФ уверенно развивается вопреки колоссальному внешнему давлению на фоне СВО, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Спустя два с половиной года с начала специальной военной операции российская экономика, вопреки колоссальному внешнему давлению, уверенно развивается", - написал председатель правительства в статье для журнала "Разведчик". Он отметил, что оппоненты России недооценили возможности России. "Нам удалось найти эффективные ответы на многие вызовы, разработать действенные механизмы реагирования", - добавил Мишустин.
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россия, сво
Экономика России развивается вопреки внешнему давлению, заявил Мишустин
Мишустин: экономика РФ развивается вопреки колоссальному внешнему давлению
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Экономика РФ уверенно развивается вопреки колоссальному внешнему давлению на фоне СВО, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Спустя два с половиной года с начала специальной военной операции российская экономика, вопреки колоссальному внешнему давлению, уверенно развивается", - написал председатель правительства в статье для журнала "Разведчик".
Он отметил, что оппоненты России недооценили возможности России.
"Нам удалось найти эффективные ответы на многие вызовы, разработать действенные механизмы реагирования", - добавил Мишустин.