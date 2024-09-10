https://1prime.ru/20240910/eksport-851464871.html

Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков одного продукта в Южную Корею

Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков одного продукта в Южную Корею - 10.09.2024, ПРАЙМ

Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков одного продукта в Южную Корею

Россия по итогам июля вошла в пятерку крупнейших поставщиков кукурузы в Южную Корею, при этом экспорт вырос до максимальных с прошлого апреля 31,8 тысячи тонн... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T05:16+0300

2024-09-10T05:16+0300

2024-09-10T05:17+0300

экономика

россия

кукуруза

южная корея

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/93/828679319_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83418b75560370cc808f4cfaf999da39.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам июля вошла в пятерку крупнейших поставщиков кукурузы в Южную Корею, при этом экспорт вырос до максимальных с прошлого апреля 31,8 тысячи тонн на 8,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, по итогам июля Россия заняла четвертое место среди экспортеров кукурузы в Южную Корею с объемом поставок в 31,8 тысячи тонн на 8,4 миллиона долларов. Год назад, в июле 2023 года, Россия была лишь шестой с 13,1 тысячи тонн поставок на 4,3 миллиона долларов. В тройку главных продавцов кукурузы в июле вошли Аргентина - 550 тысяч тонн (135 миллионов долларов), США - 260 тысяч тонн (67 миллионов долларов) и Украина - 84 тысячи тонн (8 миллионов долларов). Год назад в тройке находились Украина (313 тысяч тонн), США (231 тысяча тонн) и Румыния (175 тысяч тонн). При этом поставки из России в июле выросли в 2,4 раза по сравнению с июнем. А также они достигли максимума с апреля 2023 года. Также из зерновых Сеул покупал у Москвы в июле пшеницу и меслин - 9,7 тысячи тонн на 2,6 миллиона долларов. Общие объемы покупок зерновых из России составили 41,5 тысячи тонн (11 миллионов долларов). Суммарно импорт кукурузы Южной Кореей в июле этого года достиг 975 тысяч тонн (242,7 миллиона долларов), что на 8,7% больше, чем в июле прошлого года - 897,3 тысячи тонн (297,6 миллиона долларов). А импорт зерновых - 1,5 миллиона тонн (416 миллионов долларов).

https://1prime.ru/20240904/ugol-851341249.html

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кукуруза, южная корея