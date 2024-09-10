https://1prime.ru/20240910/emigratsiya-851475119.html
"За ценностями!" Консервативные иностранцы начали перебираться в Россию
"За ценностями!" Консервативные иностранцы начали перебираться в Россию - 10.09.2024, ПРАЙМ
"За ценностями!" Консервативные иностранцы начали перебираться в Россию
Из одной Шотландии за десять дней поступило 17 заявлений на переезд в Россию после указа президента РФ Владимира Путина о поддержке иностранных граждан,... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T13:19+0300
2024-09-10T13:19+0300
2024-09-10T13:22+0300
политика
запад
переезд
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/58/839325835_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_6697a5a75df742b387959c0141dbcad1.jpg
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Из одной Шотландии за десять дней поступило 17 заявлений на переезд в Россию после указа президента РФ Владимира Путина о поддержке иностранных граждан, разделяющих традиционные ценности. В Москву уже перебрались пары с детьми из США и Канады. Об этом рассказывают в материале для Daily Mail обозреватели Уилл Стюарт и Оливия Кристи.Как сообщается, после заявления российского президента о поддержке иностранных граждан, разделяющих традиционные ценности, 17 шотландцев в течение десяти дней подали заявление через генконсульство РФ в Эдинбурге на ускоренное получение видов на жительство в России. При этом отдельные данные по посольству РФ в Лондоне, как пишут авторы, на текущий момент еще не опубликованы.Официальную цель поддержки Россией консервативных иностранцев авторы трактуют как "спасение от деструктивных неолиберальных идеологических установок” Запада", для чего в РФ были отменены иммиграционные квоты и языковые экзамены для граждан, "ищущих убежища в России".Первыми "переселенцами" в Российскую Федерацию на новых условиях стали американцы Лео Лионель и Шантель Фелис Хэер с детьми в возрасте 16, 14 и 11 лет, сообщается в публикации."Хочу поблагодарить президента Путина за то, что он сделал Россию таким замечательным местом для семей в сложившейся мировой обстановке. Мы намерены воспользоваться этой возможностью на благо нашей семьи. Я чувствую, что оказался в безопасном ковчеге", - цитирует Daily Mail Лионеля.Аренд Финстра и его жена переехали в Российскую Федерацию с восемью детьми, покинув канадскую провинцию Онтарио.По словам Финстры, его семья не ощущала себя в Онтарио в безопасности, и у него не было уверенности в будущем."Там (в Канаде – прим. ред.) масса левой идеологии, <...> много всего такого, с чем мы не согласны, и чему там сейчас учат. Мы захотели уйти от этого ради наших детей. <...> Мы решили, что Россия лучше всех", - прокомментировал свое решение о переезде в РФ Финстра.
https://1prime.ru/20240910/shoygu-851470793.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/58/839325835_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fff5c335d65766b2c69f1a695b8ca911.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, переезд, россия
Политика, ЗАПАД, переезд, РОССИЯ
"За ценностями!" Консервативные иностранцы начали перебираться в Россию
DM: иностранцы начали переезжать в Россию, спасаясь от деструктивности Запада
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ.
Из одной Шотландии за десять дней поступило 17 заявлений на переезд в Россию после указа президента РФ Владимира Путина о поддержке иностранных граждан, разделяющих традиционные ценности. В Москву уже перебрались пары с детьми из США и Канады. Об этом рассказывают в материале для Daily Mail
обозреватели Уилл Стюарт и Оливия Кристи.
Как сообщается, после заявления российского президента о поддержке иностранных граждан, разделяющих традиционные ценности, 17 шотландцев в течение десяти дней подали заявление через генконсульство РФ в Эдинбурге на ускоренное получение видов на жительство в России. При этом отдельные данные по посольству РФ в Лондоне, как пишут авторы, на текущий момент еще не опубликованы.
Официальную цель поддержки Россией консервативных иностранцев авторы трактуют как "спасение от деструктивных неолиберальных идеологических установок” Запада", для чего в РФ были отменены иммиграционные квоты и языковые экзамены для граждан, "ищущих убежища в России".
Первыми "переселенцами" в Российскую Федерацию на новых условиях стали американцы Лео Лионель и Шантель Фелис Хэер с детьми в возрасте 16, 14 и 11 лет, сообщается в публикации.
"Ведут себя как ворье". Шойгу ответил на арест Западом российских активов
"Хочу поблагодарить президента Путина за то, что он сделал Россию таким замечательным местом для семей в сложившейся мировой обстановке. Мы намерены воспользоваться этой возможностью на благо нашей семьи. Я чувствую, что оказался в безопасном ковчеге", - цитирует Daily Mail Лионеля.
Аренд Финстра и его жена переехали в Российскую Федерацию с восемью детьми, покинув канадскую провинцию Онтарио.
По словам Финстры, его семья не ощущала себя в Онтарио в безопасности, и у него не было уверенности в будущем.
"Там (в Канаде – прим. ред.) масса левой идеологии, <...> много всего такого, с чем мы не согласны, и чему там сейчас учат. Мы захотели уйти от этого ради наших детей. <...> Мы решили, что Россия лучше всех", - прокомментировал свое решение о переезде в РФ Финстра.