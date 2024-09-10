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Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани, сообщили СМИ
Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани, сообщили СМИ - 10.09.2024, ПРАЙМ
Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани, сообщили СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на свои источники. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T20:12+0300
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АНКАРА, 10 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на свои источники. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Анкара подала заявку на полноформатное членство в БРИКС и ее рассмотрят. По словам Ушакова, Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите. По данным Haber Global, стала известна программа Эрдогана на ближайшие месяцы. Сначала он посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке 21-26 сентября, 23-24 октября — саммит БРИКС в Казани, 12-13 ноября — климатический саммит СОР-29 в Баку, 18-19 ноября — саммит лидеров "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии.
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Экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Саммит БРИКС
Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани, сообщили СМИ
Haber Global: Эрдоган поедет на саммит БРИКС в Казани
АНКАРА, 10 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на свои источники.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Анкара подала заявку на полноформатное членство в БРИКС и ее рассмотрят. По словам Ушакова, Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите.
По данным Haber Global, стала известна программа Эрдогана на ближайшие месяцы. Сначала он посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке 21-26 сентября, 23-24 октября — саммит БРИКС в Казани, 12-13 ноября — климатический саммит СОР-29 в Баку, 18-19 ноября — саммит лидеров "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии.
Интерес Турции к БРИКС является предупреждением НАТО, пишут СМИ