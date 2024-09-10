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Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани, сообщили СМИ - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани, сообщили СМИ
Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани, сообщили СМИ - 10.09.2024, ПРАЙМ
Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани, сообщили СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на свои источники. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T20:12+0300
2024-09-10T20:12+0300
экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
саммит брикс
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АНКАРА, 10 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на свои источники. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Анкара подала заявку на полноформатное членство в БРИКС и ее рассмотрят. По словам Ушакова, Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите. По данным Haber Global, стала известна программа Эрдогана на ближайшие месяцы. Сначала он посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке 21-26 сентября, 23-24 октября — саммит БРИКС в Казани, 12-13 ноября — климатический саммит СОР-29 в Баку, 18-19 ноября — саммит лидеров "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии.
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турция, реджеп тайип эрдоган, саммит брикс
Экономика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Саммит БРИКС
20:12 10.09.2024
 
Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани, сообщили СМИ

Haber Global: Эрдоган поедет на саммит БРИКС в Казани

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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АНКАРА, 10 сен – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на свои источники.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Анкара подала заявку на полноформатное членство в БРИКС и ее рассмотрят. По словам Ушакова, Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите.
По данным Haber Global, стала известна программа Эрдогана на ближайшие месяцы. Сначала он посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке 21-26 сентября, 23-24 октября — саммит БРИКС в Казани, 12-13 ноября — климатический саммит СОР-29 в Баку, 18-19 ноября — саммит лидеров "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии.
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Интерес Турции к БРИКС является предупреждением НАТО, пишут СМИ
Вчера, 10:21
 
ЭкономикаТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганСаммит БРИКС
 
 
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