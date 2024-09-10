https://1prime.ru/20240910/evropa-851472661.html

"Затягивает себе петлю на шее". Европа запугала саму себя

"Затягивает себе петлю на шее". Европа запугала саму себя - 10.09.2024, ПРАЙМ

"Затягивает себе петлю на шее". Европа запугала саму себя

Воинственная риторика Брюсселя может обернуться гибелью Запада. Ведь, представляя Российскую Федерацию агрессором, Евросоюз затягивает себе петлю на шее... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T12:15+0300

2024-09-10T12:15+0300

2024-09-10T12:16+0300

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Воинственная риторика Брюсселя может обернуться гибелью Запада. Ведь, представляя Российскую Федерацию агрессором, Евросоюз затягивает себе петлю на шее. Единственный выход для Европы – не разжигать войну, а мирно сосуществовать с большим соседом. Такое мнение в материале для словацкого издания Slovo высказал обозреватель Эмил Вишневский.Отметив, что европейцы уже привыкли постоянно слышать высказывания из политического лексикона Второй мировой и холодной войн, автор приводит в качестве воинственной и пагубной риторики фразы из недавнего выступления Урсулы фон дер Ляйен на конференции "Глобсек" в Праге. Глава Еврокомисси 30 августа, как напомнил Вишневский, бросалась, например, такими фразами, как "мир нельзя считать чем-то само собой разумеющимся", "наивно было думать, что мир достигнут раз и навсегда" и "путь к миру ведет через вооружение".Комментируя эти "максимы", обозреватель предположил, что, согласно политической философии фон дер Ляйен, "война и есть то, что само собой разумеется"."Для политиков, по-видимому, так оно и есть", - отметил Вишневский и добавил, что политические деятели такого толка в Евросоюзе в настоящий момент составляют большинство. И именно они направо и налево заявляют, что "война станет невозможной и ненужной" только тогда, когда "мы победим" – то есть, когда "мы уничтожим неприятеля".При этом абсурдность этой риторики и абсурдность политических действий, которые эта риторика представляет, по убеждению обозревателя, "должна быть очевидна".Он напоминает, что изначально страны Евросоюза не вмешивались в конфликт между Россией и Украиной, а некоторые из них, как например, ФРГ и Франция, даже пытались найти политические способы урегулирования, в том числе участвуя в достижении Минских договоренностей. После этого Вишневский задается вопросом: так почему же Европа начала военными средствами поддерживать одну из сторон? И сам же признает: "Ответ лучше всего известен тем, кто делал и делает это во главе Евросоюза".В заключение он выражает надежду, что курс на дипломатическое урегулирование к сегодняшнему дню себя еще не изжил: "Этот вариант по-прежнему остается". Просто этот путь, по словам Вишневского, потребует "изменить не только риторику, но и, главное, реальную политику Европейского союза". А это подразумевает, что европейцы должны пересмотреть подход к украинскому конфликту и ни много ни мало "занять позицию того, кому нужен мир в Европе, как и мирные отношения с ее соседями".Ведь перспектива для Евросоюза - не война с Россией и мировая война, ни новый железный занавес на востоке и не уничтожение РФ, назидательно пишет автор. У ЕС, по его категоричному мнению, только одна перспектива - мирное сосуществование с Россией.

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европа, россия, мнение