https://1prime.ru/20240910/evropa-851474972.html

Места для Украины нет. Торговая война с Китаем все больше занимает Европу

Места для Украины нет. Торговая война с Китаем все больше занимает Европу - 10.09.2024, ПРАЙМ

Места для Украины нет. Торговая война с Китаем все больше занимает Европу

Призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца к мирным переговорам по Украине совпал с неутешительными экономическими данными и растущей тревогой из-за падающей... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T13:11+0300

2024-09-10T13:11+0300

2024-09-10T13:11+0300

экономика

ес

китай

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца к мирным переговорам по Украине совпал с неутешительными экономическими данными и растущей тревогой из-за падающей конкурентоспособности Европы, пишет UnHerd.Шольц теперь считает необходимым участие России в будущих мирных конференциях, хотя ранее Россия не была приглашена на Саммит мира в Швейцарии, и это существенный сдвиг позиции, отмечается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОдним из факторов этого может служить экономическая ситуация. Промышленное производство в Германии упало на 2,4% в июле, до конца года ожидается стагнация. На промышленный сектор Центральной Европы, особенно в автомобилестроении, влияет конкуренция со стороны Китая. ЕС сталкивается с дефицитом торговли с КНР, что угрожает рабочим местам.Экс-премьер Италии и глава Европейского центробанка Марио Драги призывает к новой промышленной стратегии ЕС для решения проблем конкурентоспособности.Автор предполагает, что лидеры ЕС на этом фоне могут предпочесть собственные экономические проблемы поддержке Украины из-за экономических трудностей и неоднозначного отношения избирателей к конфликту.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240830/evropa-851223860.html

китай

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, китай, украина