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Места для Украины нет. Торговая война с Китаем все больше занимает Европу - 10.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240910/evropa-851474972.html
Места для Украины нет. Торговая война с Китаем все больше занимает Европу
Места для Украины нет. Торговая война с Китаем все больше занимает Европу - 10.09.2024, ПРАЙМ
Места для Украины нет. Торговая война с Китаем все больше занимает Европу
Призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца к мирным переговорам по Украине совпал с неутешительными экономическими данными и растущей тревогой из-за падающей... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T13:11+0300
2024-09-10T13:11+0300
экономика
ес
китай
украина
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца к мирным переговорам по Украине совпал с неутешительными экономическими данными и растущей тревогой из-за падающей конкурентоспособности Европы, пишет UnHerd.Шольц теперь считает необходимым участие России в будущих мирных конференциях, хотя ранее Россия не была приглашена на Саммит мира в Швейцарии, и это существенный сдвиг позиции, отмечается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОдним из факторов этого может служить экономическая ситуация. Промышленное производство в Германии упало на 2,4% в июле, до конца года ожидается стагнация. На промышленный сектор Центральной Европы, особенно в автомобилестроении, влияет конкуренция со стороны Китая. ЕС сталкивается с дефицитом торговли с КНР, что угрожает рабочим местам.Экс-премьер Италии и глава Европейского центробанка Марио Драги призывает к новой промышленной стратегии ЕС для решения проблем конкурентоспособности.Автор предполагает, что лидеры ЕС на этом фоне могут предпочесть собственные экономические проблемы поддержке Украины из-за экономических трудностей и неоднозначного отношения избирателей к конфликту.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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ес, китай, украина
Экономика, ЕС, КИТАЙ, УКРАИНА
13:11 10.09.2024
 
Места для Украины нет. Торговая война с Китаем все больше занимает Европу

UnHerd: торговая война с Китаем не оставляет ЕС места для Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Призыв канцлера ФРГ Олафа Шольца к мирным переговорам по Украине совпал с неутешительными экономическими данными и растущей тревогой из-за падающей конкурентоспособности Европы, пишет UnHerd.
Шольц теперь считает необходимым участие России в будущих мирных конференциях, хотя ранее Россия не была приглашена на Саммит мира в Швейцарии, и это существенный сдвиг позиции, отмечается в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Одним из факторов этого может служить экономическая ситуация. Промышленное производство в Германии упало на 2,4% в июле, до конца года ожидается стагнация. На промышленный сектор Центральной Европы, особенно в автомобилестроении, влияет конкуренция со стороны Китая. ЕС сталкивается с дефицитом торговли с КНР, что угрожает рабочим местам.
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
JW: Европа стала "полезным идиотом" Украины. Ее втянули в войну с Россией
30 августа, 12:28
Экс-премьер Италии и глава Европейского центробанка Марио Драги призывает к новой промышленной стратегии ЕС для решения проблем конкурентоспособности.
Автор предполагает, что лидеры ЕС на этом фоне могут предпочесть собственные экономические проблемы поддержке Украины из-за экономических трудностей и неоднозначного отношения избирателей к конфликту.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаЕСКИТАЙУКРАИНА
 
 
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