https://1prime.ru/20240910/fitch-851490816.html
Fitch в основном сохранило прогнозы биржевых цен на газ и нефть в мире
Fitch в основном сохранило прогнозы биржевых цен на газ и нефть в мире - 10.09.2024, ПРАЙМ
Fitch в основном сохранило прогнозы биржевых цен на газ и нефть в мире
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогнозы биржевых цен на газ и нефть в мире на текущий и последующие годы, при этом снизив прогноз... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T21:42+0300
2024-09-10T21:42+0300
2024-09-10T21:42+0300
экономика
fitch ratings
мировые цены на газ
стоимость нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/75820/31/758203192_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_36bc84271159b250ae2e13a7cf4c3b22.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогнозы биржевых цен на газ и нефть в мире на текущий и последующие годы, при этом снизив прогноз по ценам на газ на рынке США на 2024 год, следует из доклада агентства. "Fitch Ratings сохранило свои прогнозы на цены на нефть, газ в Европе (TTF) и незначительно пересмотрело в сторону понижения прогноз по ценам на газ на американском рынке (Henry Hub) на 2024 год, отражающие уровень цен с начала этого года", - говорится в докладе агентства. Fitch сохраняет прогноз относительно биржевых цен на газ в Европе и считает, что рост цен в настоящее время связан с геополитикой, в том числе с событиями в Курской области и на Ближнем Востоке, совместно с сезонным увеличением спроса на сжиженный природный газ (СПГ) со стороны стран Азии. Так, средние биржевые цены на газ в Европе, согласно прогнозу агентства, по-прежнему, в текущем году составят 10 долларов за 1 тысячу кубических футов, оценка на 2025 год остается на уровне 10 долларов, а на 2026 год - 8 долларов. В среднем на 2027 год стоимость 1 тысячи кубических футов будет достигать 7 долларов. Что касается ценовых прогнозов для газа на американском рынке, аналитики Fitch полагают, что по итогам 2024 года средняя цена на Henry Hub составит 2,25 доллара за тысячу кубических футов вместо 2,5 доллара прошлого прогноза. На 2025-2026 годы прогноз сохранен: 3 доллара за тысячу кубических футов. Снижение цены агентство все еще ожидает в 2027 году - до 2,75 доллара. Что касается нефти, то прогноз для нефти марки Brent сохранен на текущий год на уровне 80 долларов за баррель, на 2025 год - на уровне 70 долларов, на 2026-2027 годы - на уровне 65 долларов.
https://1prime.ru/20240910/prognoz-851489869.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75820/31/758203192_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_21278469a909e01215a78b93b97c3885.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
fitch ratings, мировые цены на газ, стоимость нефти
Экономика, Fitch Ratings, мировые цены на газ, стоимость нефти
Fitch в основном сохранило прогнозы биржевых цен на газ и нефть в мире
Fitch в основном сохранило прогнозы цен на газ и нефть в мире на 2024-2027 годы
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогнозы биржевых цен на газ и нефть в мире на текущий и последующие годы, при этом снизив прогноз по ценам на газ на рынке США на 2024 год, следует из доклада агентства.
"Fitch Ratings сохранило свои прогнозы на цены на нефть, газ в Европе (TTF) и незначительно пересмотрело в сторону понижения прогноз по ценам на газ на американском рынке (Henry Hub) на 2024 год, отражающие уровень цен с начала этого года", - говорится в докладе агентства.
Fitch сохраняет прогноз относительно биржевых цен на газ в Европе и считает, что рост цен в настоящее время связан с геополитикой, в том числе с событиями в Курской области и на Ближнем Востоке, совместно с сезонным увеличением спроса на сжиженный природный газ (СПГ) со стороны стран Азии.
Так, средние биржевые цены на газ в Европе, согласно прогнозу агентства, по-прежнему, в текущем году составят 10 долларов за 1 тысячу кубических футов, оценка на 2025 год остается на уровне 10 долларов, а на 2026 год - 8 долларов. В среднем на 2027 год стоимость 1 тысячи кубических футов будет достигать 7 долларов.
Что касается ценовых прогнозов для газа на американском рынке, аналитики Fitch полагают, что по итогам 2024 года средняя цена на Henry Hub составит 2,25 доллара за тысячу кубических футов вместо 2,5 доллара прошлого прогноза. На 2025-2026 годы прогноз сохранен: 3 доллара за тысячу кубических футов. Снижение цены агентство все еще ожидает в 2027 году - до 2,75 доллара.
Что касается нефти, то прогноз для нефти марки Brent сохранен на текущий год на уровне 80 долларов за баррель, на 2025 год - на уровне 70 долларов, на 2026-2027 годы - на уровне 65 долларов.
Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,7 процента