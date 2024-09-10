Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Все решится в декабре: Европа поймет, каково жить без российского газа - 10.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240910/gaz-851481398.html
Все решится в декабре: Европа поймет, каково жить без российского газа
Все решится в декабре: Европа поймет, каково жить без российского газа - 10.09.2024, ПРАЙМ
Все решится в декабре: Европа поймет, каково жить без российского газа
Украина стремится лишить Россию транзита газа в Европу - имея 22 тысячи километров газопроводов, она может дестабилизировать ситуацию. Пока соглашение о... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T16:13+0300
2024-09-10T16:13+0300
энергетика
потребление газа в европе
транзит газа через украину
https://cdnn.1prime.ru/img/82820/42/828204233_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_5ad99482149c3ceda726b6e6792f4b04.jpg
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Украина стремится лишить Россию транзита газа в Европу - имея 22 тысячи километров газопроводов, она может дестабилизировать ситуацию. Пока соглашение о транзите между Москвой и Киевом действует, но его срок заканчивается в декабре. Если оно не будет продлено – а, скорее всего, так и случится, поставки остановятся, ударив по рынку в самый болезненный момент, пишет Bloomberg.Издание напоминает, что транзит газа в Европу через Украину продолжался все два года конфликта. “Прекращение транзита через Украину на самом деле означает конец эпохи, которая медленно угасала”, - говорит Маргарита Бальмаседа, профессор международных отношений Университета Сетон-Холл.Это неприятно отразится на России, которая потеряет один из двух оставшихся трубопроводных маршрутов для поставок в Европу. Но Украина, вероятно, пострадает еще больше, лишившись денег за транзит – порядка 800 миллионов долларов в год - и выгодного положения посредника между российским сырьем и европейскими потребителями. Именно газовые потоки в последние полвека были важным связующим звеном между Россией, Украиной и Европой. Сейчас на поставки по этому маршруту приходится менее 5% поступающего в ЕС газа, но этого все еще достаточно, чтобы повлиять на энергетическую безопасность.И, как не странно, именно Киев больше всего нуждается в их сохранении. Власти страны пытаются договориться с Азербайджаном об альтернативных поставках, чтобы заполнить трубу, однако добыча в этой стране недостаточна, и любая сделка, вероятно, будет включать в себя и российский газ. Одним из вариантов могли быть поставки из Казахстана, но времени на выстраивание логистики остается крайне мало.Европа более или менее сумела найти альтернативу российским поставкам. Германия, получавшая из РФ более половины используемого ей газа, расширила импорт из Норвегии и увеличила покупки СПГ по всему миру. Но некоторые политики и бизнесмены призывают вернуться к дешевым поставкам из России, упирая на проблемы, с которыми столкнулась немецкая промышленность. Москва тоже оставляет дверь открытой, ведь потеря примерно 6,5 миллиардов долларов в год в текущих ценах тоже для нее болезненна, невзирая на переориентацию на Восток.Таким образом, почти неизбежное прекращение транзита через Украину может спровоцировать волатильность на европейских рынках. Перебои в добыче в Норвегии или проблемы с поставками СПГ в сочетании с резким похолоданием могут привести к резкому росту цен. В конце концов, последние две зимы не показательны – они были слишком мягкими. Настоящее тестирование того, что будет с европейским рынком газа без поставок из России еще не пройдено, заключает издание.
https://1prime.ru/20240910/peregovory-851480219.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82820/42/828204233_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_50aace730cfa1494fb84737194b950ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
потребление газа в европе, транзит газа через украину
Энергетика, потребление газа в Европе, транзит газа через Украину
16:13 10.09.2024
 
Все решится в декабре: Европа поймет, каково жить без российского газа

Bloomberg: Европа готовится к последним поставкам российского газа на Украину

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГазовое оборудование.
Газовое оборудование. - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Украина стремится лишить Россию транзита газа в Европу - имея 22 тысячи километров газопроводов, она может дестабилизировать ситуацию. Пока соглашение о транзите между Москвой и Киевом действует, но его срок заканчивается в декабре. Если оно не будет продлено – а, скорее всего, так и случится, поставки остановятся, ударив по рынку в самый болезненный момент, пишет Bloomberg.
Издание напоминает, что транзит газа в Европу через Украину продолжался все два года конфликта. “Прекращение транзита через Украину на самом деле означает конец эпохи, которая медленно угасала”, - говорит Маргарита Бальмаседа, профессор международных отношений Университета Сетон-Холл.
Это неприятно отразится на России, которая потеряет один из двух оставшихся трубопроводных маршрутов для поставок в Европу. Но Украина, вероятно, пострадает еще больше, лишившись денег за транзит – порядка 800 миллионов долларов в год - и выгодного положения посредника между российским сырьем и европейскими потребителями. Именно газовые потоки в последние полвека были важным связующим звеном между Россией, Украиной и Европой. Сейчас на поставки по этому маршруту приходится менее 5% поступающего в ЕС газа, но этого все еще достаточно, чтобы повлиять на энергетическую безопасность.
И, как не странно, именно Киев больше всего нуждается в их сохранении. Власти страны пытаются договориться с Азербайджаном об альтернативных поставках, чтобы заполнить трубу, однако добыча в этой стране недостаточна, и любая сделка, вероятно, будет включать в себя и российский газ. Одним из вариантов могли быть поставки из Казахстана, но времени на выстраивание логистики остается крайне мало.
Европа более или менее сумела найти альтернативу российским поставкам. Германия, получавшая из РФ более половины используемого ей газа, расширила импорт из Норвегии и увеличила покупки СПГ по всему миру. Но некоторые политики и бизнесмены призывают вернуться к дешевым поставкам из России, упирая на проблемы, с которыми столкнулась немецкая промышленность. Москва тоже оставляет дверь открытой, ведь потеря примерно 6,5 миллиардов долларов в год в текущих ценах тоже для нее болезненна, невзирая на переориентацию на Восток.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
Сдвиг в настроениях. На Украине растет число согласных на переговоры
16:00
Таким образом, почти неизбежное прекращение транзита через Украину может спровоцировать волатильность на европейских рынках. Перебои в добыче в Норвегии или проблемы с поставками СПГ в сочетании с резким похолоданием могут привести к резкому росту цен. В конце концов, последние две зимы не показательны – они были слишком мягкими. Настоящее тестирование того, что будет с европейским рынком газа без поставок из России еще не пройдено, заключает издание.
 
Энергетикапотребление газа в Европетранзит газа через Украину
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала