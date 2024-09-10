https://1prime.ru/20240910/gaz-851481398.html

Все решится в декабре: Европа поймет, каково жить без российского газа

Все решится в декабре: Европа поймет, каково жить без российского газа - 10.09.2024, ПРАЙМ

Все решится в декабре: Европа поймет, каково жить без российского газа

Украина стремится лишить Россию транзита газа в Европу - имея 22 тысячи километров газопроводов, она может дестабилизировать ситуацию. Пока соглашение о... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T16:13+0300

2024-09-10T16:13+0300

2024-09-10T16:13+0300

энергетика

потребление газа в европе

транзит газа через украину

https://cdnn.1prime.ru/img/82820/42/828204233_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_5ad99482149c3ceda726b6e6792f4b04.jpg

МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Украина стремится лишить Россию транзита газа в Европу - имея 22 тысячи километров газопроводов, она может дестабилизировать ситуацию. Пока соглашение о транзите между Москвой и Киевом действует, но его срок заканчивается в декабре. Если оно не будет продлено – а, скорее всего, так и случится, поставки остановятся, ударив по рынку в самый болезненный момент, пишет Bloomberg.Издание напоминает, что транзит газа в Европу через Украину продолжался все два года конфликта. “Прекращение транзита через Украину на самом деле означает конец эпохи, которая медленно угасала”, - говорит Маргарита Бальмаседа, профессор международных отношений Университета Сетон-Холл.Это неприятно отразится на России, которая потеряет один из двух оставшихся трубопроводных маршрутов для поставок в Европу. Но Украина, вероятно, пострадает еще больше, лишившись денег за транзит – порядка 800 миллионов долларов в год - и выгодного положения посредника между российским сырьем и европейскими потребителями. Именно газовые потоки в последние полвека были важным связующим звеном между Россией, Украиной и Европой. Сейчас на поставки по этому маршруту приходится менее 5% поступающего в ЕС газа, но этого все еще достаточно, чтобы повлиять на энергетическую безопасность.И, как не странно, именно Киев больше всего нуждается в их сохранении. Власти страны пытаются договориться с Азербайджаном об альтернативных поставках, чтобы заполнить трубу, однако добыча в этой стране недостаточна, и любая сделка, вероятно, будет включать в себя и российский газ. Одним из вариантов могли быть поставки из Казахстана, но времени на выстраивание логистики остается крайне мало.Европа более или менее сумела найти альтернативу российским поставкам. Германия, получавшая из РФ более половины используемого ей газа, расширила импорт из Норвегии и увеличила покупки СПГ по всему миру. Но некоторые политики и бизнесмены призывают вернуться к дешевым поставкам из России, упирая на проблемы, с которыми столкнулась немецкая промышленность. Москва тоже оставляет дверь открытой, ведь потеря примерно 6,5 миллиардов долларов в год в текущих ценах тоже для нее болезненна, невзирая на переориентацию на Восток.Таким образом, почти неизбежное прекращение транзита через Украину может спровоцировать волатильность на европейских рынках. Перебои в добыче в Норвегии или проблемы с поставками СПГ в сочетании с резким похолоданием могут привести к резкому росту цен. В конце концов, последние две зимы не показательны – они были слишком мягкими. Настоящее тестирование того, что будет с европейским рынком газа без поставок из России еще не пройдено, заключает издание.

https://1prime.ru/20240910/peregovory-851480219.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

потребление газа в европе, транзит газа через украину