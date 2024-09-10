https://1prime.ru/20240910/gaz-851489560.html

Биржевые цены на газ в Европе упали почти на пять процентов

Биржевые цены на газ в Европе упали почти на пять процентов - 10.09.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе упали почти на пять процентов

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника упали на 4,9% – до 405,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T20:39+0300

2024-09-10T20:39+0300

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энергетика

европа

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника упали на 4,9% – до 405,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 424,7 доллара (-0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 432,4 доллара (+1,4%), ценовой минимум – 397,5 доллара (-6,8%). Последние фьючерсы торговались по 405,7 доллара (-4,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 426,5 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума – 450 долларов.

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европа, мировые цены на газ, биржевые торги, ice