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Германии предрекли деиндустриализацию в среднесрочной перспективе
Германии предрекли деиндустриализацию в среднесрочной перспективе - 10.09.2024, ПРАЙМ
Германии предрекли деиндустриализацию в среднесрочной перспективе
Германии грозит деиндустриализация, в среднесрочной перспективе под угрозой окажется пятая часть создаваемой в стране продукции, сообщается в проведенном по... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T18:25+0300
2024-09-10T18:25+0300
2024-09-10T18:25+0300
экономика
германия
экономика германии
деиндустриализация
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БЕРЛИН, 10 сен - ПРАЙМ. Германии грозит деиндустриализация, в среднесрочной перспективе под угрозой окажется пятая часть создаваемой в стране продукции, сообщается в проведенном по заказу Германского промышленного союза (BDI) исследовании компании Boston Consulting Group и Института экономики Германии (IW). "Если ситуация не изменится, процесс деиндустриализации в Германии в ближайшие годы может ускориться", - говорится в исследовании. Так, по оценке авторов исследования, под угрозой в среднесрочной перспективе находится пятая часть создаваемой в Германии продукции - в первую очередь, из-за высоких цен на энергоносители, сокращения рынков сбыта, бюрократии, стареющей инфраструктуры и нехватки рабочей силы. В частности, исследователи полагают, что немецкая автоиндустрия может уступить свою долю рынка новым конкурентам из Китая, в то время как в области основных технологий будущего, связанных с климатической нейтральностью, ФРГ рискует проиграть таким странам, как США и КНР. "Германия может продолжить свою историю в качестве успешной индустриальной страны, но для этого ей необходимо преобразовать значительную часть существующей цепочки добавленной стоимости", - отмечается в исследовании. Для достижения этой цели учёные, несмотря на разгар производственного кризиса и невыгодные цены на энергоносители, предлагают энергоёмким компаниям "развивать свои предприятия в направлении климатической нейтральности". Для этих целей, как полагают авторы исследования, Германии необходимы дополнительные инвестиции в размере 1,4 миллиарда евро до 2030 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал ранее, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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германия, экономика германии, деиндустриализация
Экономика, ГЕРМАНИЯ, экономика Германии, деиндустриализация
Германии предрекли деиндустриализацию в среднесрочной перспективе
Исследование BDI: Германии грозит деиндустриализация в среднесрочной перспективе
БЕРЛИН, 10 сен - ПРАЙМ. Германии грозит деиндустриализация, в среднесрочной перспективе под угрозой окажется пятая часть создаваемой в стране продукции, сообщается в проведенном по заказу Германского промышленного союза (BDI) исследовании компании Boston Consulting Group и Института экономики Германии (IW).
"Если ситуация не изменится, процесс деиндустриализации в Германии в ближайшие годы может ускориться", - говорится в исследовании. Так, по оценке авторов исследования, под угрозой в среднесрочной перспективе находится пятая часть создаваемой в Германии продукции - в первую очередь, из-за высоких цен на энергоносители, сокращения рынков сбыта, бюрократии, стареющей инфраструктуры и нехватки рабочей силы.
В частности, исследователи полагают, что немецкая автоиндустрия может уступить свою долю рынка новым конкурентам из Китая, в то время как в области основных технологий будущего, связанных с климатической нейтральностью, ФРГ рискует проиграть таким странам, как США и КНР.
"Германия может продолжить свою историю в качестве успешной индустриальной страны, но для этого ей необходимо преобразовать значительную часть существующей цепочки добавленной стоимости", - отмечается в исследовании. Для достижения этой цели учёные, несмотря на разгар производственного кризиса и невыгодные цены на энергоносители, предлагают энергоёмким компаниям "развивать свои предприятия в направлении климатической нейтральности".
Для этих целей, как полагают авторы исследования, Германии необходимы дополнительные инвестиции в размере 1,4 миллиарда евро до 2030 года.
Президент РФ Владимир Путин отмечал ранее, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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