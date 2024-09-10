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"Против нас". В Германии сделали неожиданное заявление о Зеленском - 10.09.2024, ПРАЙМ
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"Против нас". В Германии сделали неожиданное заявление о Зеленском
"Против нас". В Германии сделали неожиданное заявление о Зеленском - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Против нас". В Германии сделали неожиданное заявление о Зеленском
Владимир Зеленский ведет постоянную информационную войну против Германии, чтобы получать от нее еще больше военной помощи. Такое мнение выразил в интервью... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T23:18+0300
2024-09-10T23:18+0300
политика
германия
конфликт
поддержка украины
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ведет постоянную информационную войну против Германии, чтобы получать от нее еще больше военной помощи. Такое мнение выразил в интервью немецкому телеканалу N-TV полковник в отставке Ральф Тиле.Он отметил, что Зеленский "ведет против нас постоянную информационную войну" и использует средства массовой информации, чтобы заставить Берлин поставлять Киеву оружие большей дальности. "Фактически он хочет сделать нас участниками войны с Россией", — полагает эксперт.Тиле подчеркнул, что сценарий возможной войны с Россией должен противоречить целям немецких политиков, если они все еще заинтересованы в благополучии своего государства.По его мнению, желание Зеленского противоречит интересам, которые представлял бы сам Тиле, являясь политиком в ФРГ. Он полагает, что немецким политикам следует беспокоиться о процветании и здоровье своего народа."Я не хочу, чтобы Германия стала участником войны с Россией", — заключил Тиле.Ранее итальянское издание La Repubblica сообщило, что Шольц разрабатывает план по окончанию боевых действий на Украине. По словам приближенного к немецкому кабмина источника, план может включать в себя условие о территориальных уступках со стороны Киева. Шольц ранее заявил в интервью телеканалу ZDF о наступлении момента для дискуссий о том, как можно ускорить завершение украинского конфликта.
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германия, конфликт, поддержка украины
Политика, ГЕРМАНИЯ, конфликт, поддержка Украины
23:18 10.09.2024
 
"Против нас". В Германии сделали неожиданное заявление о Зеленском

Тиле: Зеленский ведет постоянную информационную войну против Германии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 сен ПРАЙМ. Владимир Зеленский ведет постоянную информационную войну против Германии, чтобы получать от нее еще больше военной помощи. Такое мнение выразил в интервью немецкому телеканалу N-TV полковник в отставке Ральф Тиле.
Он отметил, что Зеленский "ведет против нас постоянную информационную войну" и использует средства массовой информации, чтобы заставить Берлин поставлять Киеву оружие большей дальности.
"Фактически он хочет сделать нас участниками войны с Россией", — полагает эксперт.
Тиле подчеркнул, что сценарий возможной войны с Россией должен противоречить целям немецких политиков, если они все еще заинтересованы в благополучии своего государства.
По его мнению, желание Зеленского противоречит интересам, которые представлял бы сам Тиле, являясь политиком в ФРГ. Он полагает, что немецким политикам следует беспокоиться о процветании и здоровье своего народа.
"Я не хочу, чтобы Германия стала участником войны с Россией", — заключил Тиле.
Ранее итальянское издание La Repubblica сообщило, что Шольц разрабатывает план по окончанию боевых действий на Украине. По словам приближенного к немецкому кабмина источника, план может включать в себя условие о территориальных уступках со стороны Киева.
Шольц ранее заявил в интервью телеканалу ZDF о наступлении момента для дискуссий о том, как можно ускорить завершение украинского конфликта.
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