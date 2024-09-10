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В Госдуме призвали установить лимит на гонорары артистам

В Госдуме призвали установить лимит на гонорары артистам - 10.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме призвали установить лимит на гонорары артистам

Нужно установить лимит на гонорары артистам, выплачиваемые за счет бюджета, заявил в интервью РИА Новости депутат Государственной думы от "Единой России" Султан | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T07:04+0300

2024-09-10T07:04+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Нужно установить лимит на гонорары артистам, выплачиваемые за счет бюджета, заявил в интервью РИА Новости депутат Государственной думы от "Единой России" Султан Хамзаев .При этом он сообщил, что планирует направить обращение в правительство с просьбой поддержать это предложение и совместно проработать соответствующие нормы."Предлагаю определить и установить унифицированный лимит на гонорары для артистов, которые выплачиваются из бюджета", - отметил депутат. Хамзаев подчеркнул, что в нынешнее непростое время важно, чтобы администрации регионов "со всей внимательностью подходили к бюджетным деньгам".

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