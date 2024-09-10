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В Госдуме рассказали о пользе отмены НДФЛ на медуслуги для волонтеров

В Госдуме рассказали о пользе отмены НДФЛ на медуслуги для волонтеров - 10.09.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали о пользе отмены НДФЛ на медуслуги для волонтеров

Принятие законопроекта об отмене НДФЛ для волонтеров при возмещении расходов на медуслуги станет важным шагом для целей поддержки добровольчества в стране. Об... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T19:42+0300

2024-09-10T19:42+0300

2024-09-10T19:42+0300

россия

госдума

ндфл

волонтеры

медуслуги

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Принятие законопроекта об отмене НДФЛ для волонтеров при возмещении расходов на медуслуги станет важным шагом для целей поддержки добровольчества в стране. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"). Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев и сенаторы РФ Вячеслав Тимченко и Сергей Перминов внесли в нижнюю палату парламента законопроект об отмене НДФЛ для волонтеров при возмещении расходов на медуслуги. Он предусматривает корректировку статьи 217 части второй Налогового кодекса РФ. По словам Чаплина, нововведение станет важным шагом для поддержки добровольчества в РФ и снизит финансовую нагрузку на людей, готовых безвозмездно помогать другим и обществу в целом. Чаплин отметил, что "Единая Россия" и ГД активно работают над созданием максимально благоприятных условий для лиц, занимающихся волонтерской деятельностью, что включает в себя как привлечение новых участников в ряды волонтеров, так и поддержку действующих добровольцев, учитывая их вклад в общее благо. Принятие законопроекта сделает волонтерское движение в стране более доступным, что приведет к улучшению качества жизни и благополучия граждан, подчеркнул Чаплин.

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россия, госдума, ндфл, волонтеры, медуслуги