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Котяков рассказал о графике рабочих и выходных дней на 2025 год
Котяков рассказал о графике рабочих и выходных дней на 2025 год - 10.09.2024, ПРАЙМ
Котяков рассказал о графике рабочих и выходных дней на 2025 год
Роста числа официальных выходных дней в будущем году не ожидается, производственный график к настоящему моменту сформирован, заявил глава Минтруда Антон Котяков | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T09:48+0300
2024-09-10T09:48+0300
2024-09-10T09:48+0300
антон котяков
минтруд
график работы
выходные
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СИРИУС, 10 сен - ПРАЙМ. Роста числа официальных выходных дней в будущем году не ожидается, производственный график к настоящему моменту сформирован, заявил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости. "Нет, не ожидается. Мы сформировали график рабочих и выходных дней на 2025 год", - ответил министр на вопрос, будет ли увеличено число официальных выходных дней в 2-2025 году. По словам Котякова, проект Минтруда предусматривает, что в 2025 году в России будут отдыхать 31 декабря. Отдых продлится и восемь дней на майские праздники с перерывом в три дня, а также трехдневные выходные будут в июне в честь Дня России. Список нерабочих праздничных дней приведет в 112-й статье Трудового кодекса. Помимо новогодних и майских праздников и Дня России в этом перечне - День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск
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антон котяков, минтруд, график работы, выходные
Антон Котяков, Минтруд, график работы, выходные
Котяков рассказал о графике рабочих и выходных дней на 2025 год
Котяков: роста числа выходных в 2025 году не будет, график сформирован
СИРИУС, 10 сен - ПРАЙМ. Роста числа официальных выходных дней в будущем году не ожидается, производственный график к настоящему моменту сформирован, заявил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости.
"Нет, не ожидается. Мы сформировали график рабочих и выходных дней на 2025 год", - ответил министр на вопрос, будет ли увеличено число официальных выходных дней в 2-2025 году.
По словам Котякова, проект Минтруда предусматривает, что в 2025 году в России будут отдыхать 31 декабря. Отдых продлится и восемь дней на майские праздники с перерывом в три дня, а также трехдневные выходные будут в июне в честь Дня России.
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Список нерабочих праздничных дней приведет в 112-й статье Трудового кодекса. Помимо новогодних и майских праздников и Дня России в этом перечне - День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск