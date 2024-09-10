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Котяков рассказал о графике рабочих и выходных дней на 2025 год

Котяков рассказал о графике рабочих и выходных дней на 2025 год - 10.09.2024, ПРАЙМ

Котяков рассказал о графике рабочих и выходных дней на 2025 год

Роста числа официальных выходных дней в будущем году не ожидается, производственный график к настоящему моменту сформирован, заявил глава Минтруда Антон Котяков | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T09:48+0300

2024-09-10T09:48+0300

2024-09-10T09:48+0300

антон котяков

минтруд

график работы

выходные

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СИРИУС, 10 сен - ПРАЙМ. Роста числа официальных выходных дней в будущем году не ожидается, производственный график к настоящему моменту сформирован, заявил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости. "Нет, не ожидается. Мы сформировали график рабочих и выходных дней на 2025 год", - ответил министр на вопрос, будет ли увеличено число официальных выходных дней в 2-2025 году. По словам Котякова, проект Минтруда предусматривает, что в 2025 году в России будут отдыхать 31 декабря. Отдых продлится и восемь дней на майские праздники с перерывом в три дня, а также трехдневные выходные будут в июне в честь Дня России. Список нерабочих праздничных дней приведет в 112-й статье Трудового кодекса. Помимо новогодних и майских праздников и Дня России в этом перечне - День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск

https://1prime.ru/20240903/kotyakov-851309136.html

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антон котяков, минтруд, график работы, выходные