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СМИ сообщили о сильном пожаре на химическом заводе немецкой фирмы Grillo
СМИ сообщили о сильном пожаре на химическом заводе немецкой фирмы Grillo - 10.09.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили о сильном пожаре на химическом заводе немецкой фирмы Grillo
Сильный пожар начался во вторник на химзаводе фирмы Grillo в городе Дуйсбург (Германия,Северный Рейн-Вестфалия). Район происшествия заволокло густым дымом. Об... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T23:00+0300
2024-09-10T23:00+0300
2024-09-10T23:00+0300
происшествия
германия
химическая промышленность
завод
пожар
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сильный пожар начался во вторник на химзаводе фирмы Grillo в городе Дуйсбург (Германия,Северный Рейн-Вестфалия). Район происшествия заволокло густым дымом. Об этом сообщила газета Bild. Отмечается, что в дуйсбургском районе Марксло над химзаводом Grillo стоит большой столб дыма. По данным издания, фирма производящая продукцию из цинка и серы, подтвердила, что около 16:20 (17:20 мск.) на заводе по производству сульфата цинка вспыхнул пожар. Сообщается о едком облаке дыма. Жителям близлежащих территорий рекомендовано не открывать окна и двери. Вместе с тем, по данным городских властей, пороговые значения содержания вредных веществ в воздухе пока не превышены. Bild также сообщила, что на месте работает большое количество пожарных, ожидать ликвидации огня в ближайшее время не приходится. Причины возгорания пока неизвестны, пишет издание.
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Происшествия, ГЕРМАНИЯ, химическая промышленность, завод, пожар
СМИ сообщили о сильном пожаре на химическом заводе немецкой фирмы Grillo
Bild: на химическом заводе компании Grillo в Дуйсбурге вспыхнул сильный пожар
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сильный пожар начался во вторник на химзаводе фирмы Grillo в городе Дуйсбург (Германия,Северный Рейн-Вестфалия). Район происшествия заволокло густым дымом. Об этом сообщила газета Bild.
Отмечается, что в дуйсбургском районе Марксло над химзаводом Grillo стоит большой столб дыма.
По данным издания, фирма производящая продукцию из цинка и серы, подтвердила, что около 16:20 (17:20 мск.) на заводе по производству сульфата цинка вспыхнул пожар.
Сообщается о едком облаке дыма. Жителям близлежащих территорий рекомендовано не открывать окна и двери. Вместе с тем, по данным городских властей, пороговые значения содержания вредных веществ в воздухе пока не превышены.
Bild также сообщила, что на месте работает большое количество пожарных, ожидать ликвидации огня в ближайшее время не приходится. Причины возгорания пока неизвестны, пишет издание.
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