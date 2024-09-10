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В "Инарктике" считают, что препятствий для выплаты дивидендов нет - 10.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240910/inarktika-851490549.html
В "Инарктике" считают, что препятствий для выплаты дивидендов нет
В "Инарктике" считают, что препятствий для выплаты дивидендов нет - 10.09.2024, ПРАЙМ
В "Инарктике" считают, что препятствий для выплаты дивидендов нет
Менеджмент "Инарктики" не видит препятствий для рекомендации по выплате дивидендов за третий квартал 2024 года, однако стоит дождаться рекомендаций совета... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T21:27+0300
2024-09-10T21:27+0300
экономика
россия
инарктика
выплата дивидендов
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Менеджмент "Инарктики" не видит препятствий для рекомендации по выплате дивидендов за третий квартал 2024 года, однако стоит дождаться рекомендаций совета директоров, сказал РИА Новости заместитель гендиректора компании Андрей Баранов. "Если говорить про следующие выплаты, то менеджмент не видит препятствий для рекомендаций по выплате дивидендов по итогам третьего квартала, однако стоит дождаться рекомендаций совета директоров. В целом, мы придерживаемся практики регулярных поквартальных дивидендных выплат", - сказал Баранов. Он напомнил, что к началу года компания уже выплатила дивиденды на общую сумму 1,8 миллиарда рублей, очередная выплата за первое полугодие в размере 0,9 миллиарда рублей или 10 рублей на акцию рекомендована советом директоров. "Результаты первого полугодия позволяют нам продолжать регулярные выплаты дивидендов", - сказал топ-менеджер. "Несмотря на сокращение биомассы наша выручка может сохраниться на уровне прошлого года", - добавил Баранов. ПАО "Инарктика" (ранее - "Русская аквакультура") - крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России, владеет 13 действующими фермами - десятью в Баренцевом море и тремя в Карелии.
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россия, инарктика, выплата дивидендов
Экономика, РОССИЯ, Инарктика, выплата дивидендов
21:27 10.09.2024
 
В "Инарктике" считают, что препятствий для выплаты дивидендов нет

Топ-менеджер "Инарктики": препятствий для выплаты дивидендов за III квартал нет

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Менеджмент "Инарктики" не видит препятствий для рекомендации по выплате дивидендов за третий квартал 2024 года, однако стоит дождаться рекомендаций совета директоров, сказал РИА Новости заместитель гендиректора компании Андрей Баранов.
"Если говорить про следующие выплаты, то менеджмент не видит препятствий для рекомендаций по выплате дивидендов по итогам третьего квартала, однако стоит дождаться рекомендаций совета директоров. В целом, мы придерживаемся практики регулярных поквартальных дивидендных выплат", - сказал Баранов.
Он напомнил, что к началу года компания уже выплатила дивиденды на общую сумму 1,8 миллиарда рублей, очередная выплата за первое полугодие в размере 0,9 миллиарда рублей или 10 рублей на акцию рекомендована советом директоров. "Результаты первого полугодия позволяют нам продолжать регулярные выплаты дивидендов", - сказал топ-менеджер.
"Несмотря на сокращение биомассы наша выручка может сохраниться на уровне прошлого года", - добавил Баранов.
ПАО "Инарктика" (ранее - "Русская аквакультура") - крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России, владеет 13 действующими фермами - десятью в Баренцевом море и тремя в Карелии.
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