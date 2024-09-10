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Индекс Мосбиржи будет дополнительно рассчитываться в юанях

Индекс Мосбиржи будет дополнительно рассчитываться в юанях - 10.09.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи будет дополнительно рассчитываться в юанях

Дополнительный индекс Мосбиржи по ценам акций, выраженным в юанях, начнет рассчитываться с 24 сентября, следует из сообщения торговой площадки. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T15:51+0300

2024-09-10T15:51+0300

2024-09-10T16:46+0300

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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Дополнительный индекс Мосбиржи по ценам акций, выраженным в юанях, начнет рассчитываться с 24 сентября, следует из сообщения торговой площадки."Двадцать четвёртого сентября 2024 года вступает в силу новая редакция методики расчета индексов акций Московской биржи. Новая редакция методики предусматривает следующие изменения: начинается расчет дополнительного индекса Мосбиржи в юанях", - говорится в сообщении.Ценовой индекс в юанях будет рассчитываться раз в 15 секунд, уточняет торговая площадка.Ещё один дополнительный к индексу Мосбиржи, но в долларах, - индекс РТС - рассчитывается биржей по долларовым ценам акций, однако после введения властями США в июне санкций по отношению к Московской бирже и прекращения биржевых торгов долларами этот индекс потерял актуальность.Динамика индекса РТС в течение сессии совпадает с рублевым индексом Мосбиржи до момента оглашения после 17.00 мск Центробанком РФ официального курса доллара, после чего в индексе РТС происходит учет курса доллара к рублю. До прекращения биржевых торгов долларами этот учет проходил онлайн в соответствии с изменением курса доллара к рублю в ходе биржевых торгов.

https://1prime.ru/20240903/mosbirzha-851305064.html

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