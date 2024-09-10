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В Минфине США испугались за нацбезопасность из-за иностранных инвестиций - 10.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Минфине США испугались за нацбезопасность из-за иностранных инвестиций
В Минфине США испугались за нацбезопасность из-за иностранных инвестиций - 10.09.2024, ПРАЙМ
В Минфине США испугались за нацбезопасность из-за иностранных инвестиций
Иностранные инвестиции в американскую экономику могут вызывать беспокойство в аспекте национальной безопасности Соединенных Штатов. Такое мнение в интервью... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T05:47+0300
2024-09-10T05:58+0300
экономика
джанет йеллен
инвестиции
нацбезопасность
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Иностранные инвестиции в американскую экономику могут вызывать беспокойство в аспекте национальной безопасности Соединенных Штатов. Такое мнение в интервью информагентству Bloomberg высказала глава Минфина США Джанет Йеллен.С одной стороны, поддержания открытой среды для притока инвестиций из-за рубежа, по ее словам, являются приоритетом для США. С другой же, иностранные инвестиции, как подчеркнула министр, "могут вызывать беспокойство с точки зрения национальной безопасности". В то же время Йеллен заявила, что в целом власти Соединенных Штатов считают прямые инвестиции из-за рубежа важными и позитивными для американской экономики.Примечательно, что глава Минфина США сделала заявление в то время, как в Соединенных Штатов активно обсуждается возможность сделки по приобретению японской компанией Nippon Steel американского сталелитейного гиганта U.S. Steel.
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джанет йеллен, инвестиции, нацбезопасность
Экономика, Джанет Йеллен, инвестиции, нацбезопасность
05:47 10.09.2024 (обновлено: 05:58 10.09.2024)
 
В Минфине США испугались за нацбезопасность из-за иностранных инвестиций

Йеллен: зарубежные инвестиции могут вызывать беспокойство за нацбезопасность США

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Иностранные инвестиции в американскую экономику могут вызывать беспокойство в аспекте национальной безопасности Соединенных Штатов. Такое мнение в интервью информагентству Bloomberg высказала глава Минфина США Джанет Йеллен.
С одной стороны, поддержания открытой среды для притока инвестиций из-за рубежа, по ее словам, являются приоритетом для США. С другой же, иностранные инвестиции, как подчеркнула министр, "могут вызывать беспокойство с точки зрения национальной безопасности".
В то же время Йеллен заявила, что в целом власти Соединенных Штатов считают прямые инвестиции из-за рубежа важными и позитивными для американской экономики.
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Китай снимет ограничения на иностранные инвестиции в производство
8 сентября, 14:11
Примечательно, что глава Минфина США сделала заявление в то время, как в Соединенных Штатов активно обсуждается возможность сделки по приобретению японской компанией Nippon Steel американского сталелитейного гиганта U.S. Steel.
 
ЭкономикаДжанет Йелленинвестициинацбезопасность
 
 
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