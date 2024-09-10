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В Минфине США испугались за нацбезопасность из-за иностранных инвестиций

В Минфине США испугались за нацбезопасность из-за иностранных инвестиций - 10.09.2024, ПРАЙМ

В Минфине США испугались за нацбезопасность из-за иностранных инвестиций

Иностранные инвестиции в американскую экономику могут вызывать беспокойство в аспекте национальной безопасности Соединенных Штатов. Такое мнение в интервью... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T05:47+0300

2024-09-10T05:47+0300

2024-09-10T05:58+0300

экономика

джанет йеллен

инвестиции

нацбезопасность

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Иностранные инвестиции в американскую экономику могут вызывать беспокойство в аспекте национальной безопасности Соединенных Штатов. Такое мнение в интервью информагентству Bloomberg высказала глава Минфина США Джанет Йеллен.С одной стороны, поддержания открытой среды для притока инвестиций из-за рубежа, по ее словам, являются приоритетом для США. С другой же, иностранные инвестиции, как подчеркнула министр, "могут вызывать беспокойство с точки зрения национальной безопасности". В то же время Йеллен заявила, что в целом власти Соединенных Штатов считают прямые инвестиции из-за рубежа важными и позитивными для американской экономики.Примечательно, что глава Минфина США сделала заявление в то время, как в Соединенных Штатов активно обсуждается возможность сделки по приобретению японской компанией Nippon Steel американского сталелитейного гиганта U.S. Steel.

https://1prime.ru/20240908/investitsii-851421524.html

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джанет йеллен, инвестиции, нацбезопасность