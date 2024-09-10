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Лимиты исчерпаны: россияне стали в два раза чаще оформлять один вид ипотеки
Лимиты исчерпаны: россияне стали в два раза чаще оформлять один вид ипотеки - 10.09.2024, ПРАЙМ
Лимиты исчерпаны: россияне стали в два раза чаще оформлять один вид ипотеки
Граждане России все более предпочитают семейную ипотеку по сравнению с другими программами жилищного кредитования, передают "Известия" со ссылкой на данные... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T13:34+0300
2024-09-10T13:34+0300
2024-09-10T13:34+0300
экономика
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Граждане России все более предпочитают семейную ипотеку по сравнению с другими программами жилищного кредитования, передают "Известия" со ссылкой на данные банка ДОМ.РФ.Отмечается, что в августе объем кредитов, выданных по программе семейной ипотеки, вырос на более чем в два раза, достигнув 163 миллиарда рублей. Значительный рост был зафиксирован в банках, таких как "Сбербанк" и "Промсвязьбанк".В издании заметили, что на фоне роста спроса на данный вид ипотеки ожидается введение ограничений на ее выдачу. Так, опрошенные эксперты отмечают, что банковские лимиты практически достигли своих пределов, поскольку крупные финансовые учреждения уже израсходовали от 85% до 95% доступных средств.Рост спроса на семейную ипотеку обусловлен нововведениями, которые позволяют семьям с одним ребенком до шести лет получить льготный кредит на жилье, заключили в издании.
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россия, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ипотека
Лимиты исчерпаны: россияне стали в два раза чаще оформлять один вид ипотеки
ДОМ.РФ: выдачи семейной ипотеки выросли вдвое, банковские лимиты почти исчерпаны
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ.
Граждане России все более предпочитают семейную ипотеку по сравнению с другими программами жилищного кредитования, передают
"Известия" со ссылкой на данные банка ДОМ.РФ.
Отмечается, что в августе объем кредитов, выданных по программе семейной ипотеки, вырос на более чем в два раза, достигнув 163 миллиарда рублей. Значительный рост был зафиксирован в банках, таких как "Сбербанк" и "Промсвязьбанк".
В издании заметили, что на фоне роста спроса на данный вид ипотеки ожидается введение ограничений на ее выдачу. Так, опрошенные эксперты отмечают, что банковские лимиты практически достигли своих пределов, поскольку крупные финансовые учреждения уже израсходовали от 85% до 95% доступных средств.
Рост спроса на семейную ипотеку обусловлен нововведениями, которые позволяют семьям с одним ребенком до шести лет получить льготный кредит на жилье, заключили в издании.
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