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В Ираке рассказали о планах по импорту российской пшеницы

В Ираке рассказали о планах по импорту российской пшеницы - 10.09.2024, ПРАЙМ

В Ираке рассказали о планах по импорту российской пшеницы

Генеральная компания по торговле зерном в Ираке рассчитывает импортировать из России от 150 до 200 тысяч тонн пшеницы в месяц, сообщил во вторник РИА Новости... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T17:08+0300

2024-09-10T17:08+0300

2024-09-10T17:08+0300

экономика

россия

ирак

пшеница

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БАГДАД, 10 сен - ПРАЙМ. Генеральная компания по торговле зерном в Ираке рассчитывает импортировать из России от 150 до 200 тысяч тонн пшеницы в месяц, сообщил во вторник РИА Новости директор компании Хайдер Нури аль-Карави. "У нас есть хорошие контакты с российскими продавцами по этому вопросу, также будем общаться с российским правительством в предстоящий период по этому поводу. У нас запланированы встречи 17-го числа этого месяца в Багдаде с экспортерами и правительственными чиновниками из России", - рассказал аль-Карави. Он отметил, что после начала производства в Ираке кондитерской муки из российского зерна компания ожидает, что "объемы его импорта станут гораздо больше, и вполне возможно, что достигнут 150 или 200 тысяч тонн в месяц".

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ирак

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россия, ирак, пшеница