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В Ираке рассказали о планах по импорту российской пшеницы - 10.09.2024, ПРАЙМ
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В Ираке рассказали о планах по импорту российской пшеницы
В Ираке рассказали о планах по импорту российской пшеницы - 10.09.2024, ПРАЙМ
В Ираке рассказали о планах по импорту российской пшеницы
Генеральная компания по торговле зерном в Ираке рассчитывает импортировать из России от 150 до 200 тысяч тонн пшеницы в месяц, сообщил во вторник РИА Новости... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T17:08+0300
2024-09-10T17:08+0300
экономика
россия
ирак
пшеница
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БАГДАД, 10 сен - ПРАЙМ. Генеральная компания по торговле зерном в Ираке рассчитывает импортировать из России от 150 до 200 тысяч тонн пшеницы в месяц, сообщил во вторник РИА Новости директор компании Хайдер Нури аль-Карави. "У нас есть хорошие контакты с российскими продавцами по этому вопросу, также будем общаться с российским правительством в предстоящий период по этому поводу. У нас запланированы встречи 17-го числа этого месяца в Багдаде с экспортерами и правительственными чиновниками из России", - рассказал аль-Карави. Он отметил, что после начала производства в Ираке кондитерской муки из российского зерна компания ожидает, что "объемы его импорта станут гораздо больше, и вполне возможно, что достигнут 150 или 200 тысяч тонн в месяц".
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россия, ирак, пшеница
Экономика, РОССИЯ, ИРАК, пшеница
17:08 10.09.2024
 
В Ираке рассказали о планах по импорту российской пшеницы

Аль-Карави: Ирак намерен импортировать из РФ 150-200 тысяч тонн пшеницы в месяц

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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БАГДАД, 10 сен - ПРАЙМ. Генеральная компания по торговле зерном в Ираке рассчитывает импортировать из России от 150 до 200 тысяч тонн пшеницы в месяц, сообщил во вторник РИА Новости директор компании Хайдер Нури аль-Карави.
"У нас есть хорошие контакты с российскими продавцами по этому вопросу, также будем общаться с российским правительством в предстоящий период по этому поводу. У нас запланированы встречи 17-го числа этого месяца в Багдаде с экспортерами и правительственными чиновниками из России", - рассказал аль-Карави.
Он отметил, что после начала производства в Ираке кондитерской муки из российского зерна компания ожидает, что "объемы его импорта станут гораздо больше, и вполне возможно, что достигнут 150 или 200 тысяч тонн в месяц".
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