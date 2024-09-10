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Сбербанк вновь подал иск к структуре ювелирной сети Pandora

Сбербанк вновь подал иск к структуре ювелирной сети Pandora - 10.09.2024, ПРАЙМ

Сбербанк вновь подал иск к структуре ювелирной сети Pandora

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать более 4,5 миллиарда рублей с кипрской Panclub Enterprises Limited, одной из структур... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T12:32+0300

2024-09-10T12:32+0300

2024-09-10T12:32+0300

сбербанк

pandora

суд

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать более 4,5 миллиарда рублей с кипрской Panclub Enterprises Limited, одной из структур российского подразделения международной сети ювелирных магазинов Pandora, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 5 сентября и к рассмотрению еще не принят. Этот же суд 20 августа оставил без рассмотрения иск ровно на такую же сумму из-за недочетов в оформлении доверенности у лица, подписавшего исковое заявление. Истец требовал взыскать с ответчика около 4,5 миллиарда рублей задолженности по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14 апреля 2014 года и более 50 миллионов рублей долга по генсоглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 30 марта 2017 года. Сбербанк в мае одновременно подал два иска к компаниям, связанным с российской частью Pandora, о взыскании в общей сложности почти 9 миллиардов рублей. Кроме иска к Panclub Enterprises Limited он потребовал взыскать около 4,5 миллиарда рублей с АО "Группа компаний "Связной". Второе дело пока не рассмотрено. Третьим лицом в обоих исковых заявлениях указано АО "ПанКлуб", владеющее франшизой ювелирной сети Pandora в России. В июле Сбербанк обратился в суд с заявлением о банкротстве этой компании, оно тоже пока не рассмотрено. Банк приобрел 35% кипрской Panclub в 2014 году, а оставшиеся 65% получил в 2015 году за долги. По состоянию на 2019 год этой кипрской компании принадлежало ЗАО "ПанКлуб" (ныне – АО "ПанКлуб"). Сейчас собственники российской компании в ЕГРЮЛ не указаны. Как рассказывал в 2019 году журналистам вице-президент Сбербанка и председатель совета директоров "Сбербанк инвестиций" Оскар Рацин, Сбербанк в начале 2014 года инвестировал в "ПанКлуб", основным акционером которого был тогда Максим Ноготков, основатель сотового ритейлера "Связной". После того, как Ноготков, по словам Рацина, "допустил дефолт по своим обязательствам", банку "пришлось предъявить к погашению те средства", которые он давал на этот бизнес. Датский производитель ювелирных изделий Pandora в марте 2022 года приостановил деловые отношения с Россией и Белоруссией из-за событий на Украине. В 2022 году ее ювелирные украшения были доступны в 9 тысячах точек продаж по всему миру, 1,8 тысячи из которых - магазины Pandora.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, pandora, суд