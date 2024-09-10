https://1prime.ru/20240910/kharris--851473832.html
В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей
В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей - 10.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей
В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T12:40+0300
2024-09-10T12:40+0300
2024-09-10T12:40+0300
дмитрий песков
дональд трамп
камала харрис
кремль
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ожидать что-то – это не наше дело, это дело американских избирателей", - отметил Песков. Дебаты между соперниками от республиканской и демократической партий пройдут на телеканале ABC. Это первая встреча с таком формате действующего вице-президента и миллиардера. Сами выборы президента состоятся 5 ноября.
https://1prime.ru/20240905/kharris-851358331.html
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дмитрий песков, дональд трамп, камала харрис, кремль
Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Камала Харрис, Кремль
В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей
Песков: в Кремле не планируют смотреть дебаты Трампа и Харрис
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ожидать что-то – это не наше дело, это дело американских избирателей", - отметил Песков.
Дебаты между соперниками от республиканской и демократической партий пройдут на телеканале ABC. Это первая встреча с таком формате действующего вице-президента и миллиардера. Сами выборы президента состоятся 5 ноября.
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