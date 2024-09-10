Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей - 10.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240910/kharris--851473832.html
В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей
В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей - 10.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей
В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T12:40+0300
2024-09-10T12:40+0300
дмитрий песков
дональд трамп
камала харрис
кремль
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/72/841317276_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_b3030eeb651f125bc062e404575d52be.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ожидать что-то – это не наше дело, это дело американских избирателей", - отметил Песков. Дебаты между соперниками от республиканской и демократической партий пройдут на телеканале ABC. Это первая встреча с таком формате действующего вице-президента и миллиардера. Сами выборы президента состоятся 5 ноября.
https://1prime.ru/20240905/kharris-851358331.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/72/841317276_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_246c5f2208dae831dc2da02670bb55c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, дональд трамп, камала харрис, кремль
Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Камала Харрис, Кремль
12:40 10.09.2024
 
В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей

Песков: в Кремле не планируют смотреть дебаты Трампа и Харрис

© Фото : Lawrence Jackson/Official White House PhotoВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© Фото : Lawrence Jackson/Official White House Photo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ожидать что-то – это не наше дело, это дело американских избирателей", - отметил Песков.
Дебаты между соперниками от республиканской и демократической партий пройдут на телеканале ABC. Это первая встреча с таком формате действующего вице-президента и миллиардера. Сами выборы президента состоятся 5 ноября.
Саммит АТЭС в Таиланде. День второй - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
"Она так смеется". Путин назвал фаворита на выборах президента США
5 сентября, 11:16
 
Дмитрий ПесковДональд ТрампКамала ХаррисКремль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала