https://1prime.ru/20240910/kharris--851473832.html

В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей

В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей - 10.09.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали дебаты Трампа и Харрис делом американских избирателей

В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T12:40+0300

2024-09-10T12:40+0300

2024-09-10T12:40+0300

дмитрий песков

дональд трамп

камала харрис

кремль

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В Кремле не планируют смотреть дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Ожидать что-то – это не наше дело, это дело американских избирателей", - отметил Песков. Дебаты между соперниками от республиканской и демократической партий пройдут на телеканале ABC. Это первая встреча с таком формате действующего вице-президента и миллиардера. Сами выборы президента состоятся 5 ноября.

https://1prime.ru/20240905/kharris-851358331.html

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дмитрий песков, дональд трамп, камала харрис, кремль