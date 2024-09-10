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В США пообещали интегрировать Киев в трансатлантические институты
В США пообещали интегрировать Киев в трансатлантические институты - 10.09.2024, ПРАЙМ
В США пообещали интегрировать Киев в трансатлантические институты
Вашингтон и Лондон помогут Киеву интегрироваться в европейские и трансатлантические институты, подчеркнул госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T17:16+0300
2024-09-10T17:16+0300
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон и Лондон помогут Киеву интегрироваться в европейские и трансатлантические институты, подчеркнул госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. "Мы работаем над тем, чтобы… Украина оставалась на пути большей интеграции с Европой и трансатлантическими институтами, чего так хотят украинцы. Украина, очевидно, находится на этом пути", - заявил политик в разговоре с журналистами.Он также уточнил, что США и Великобритания поставили перед собой цель превратить Украину в полностью обороноспособное государство, которое смогло бы самостоятельно себя защитить как в военном, так и в экономическом плане.
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энтони блинкен, сша, великобритания, украина, европа
Политика, Энтони Блинкен, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА
В США пообещали интегрировать Киев в трансатлантические институты
Блинкен: США помогут большей интеграции Киева с Европой и трансатлантическими институтами
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон и Лондон помогут Киеву интегрироваться в европейские и трансатлантические институты, подчеркнул госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.
"Мы работаем над тем, чтобы… Украина оставалась на пути большей интеграции с Европой и трансатлантическими институтами, чего так хотят украинцы. Украина, очевидно, находится на этом пути", - заявил политик в разговоре с журналистами.
Он также уточнил, что США и Великобритания поставили перед собой цель превратить Украину в полностью обороноспособное государство, которое смогло бы самостоятельно себя защитить как в военном, так и в экономическом плане.
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