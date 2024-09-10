Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве опасаются, что город может остаться без питьевой воды - 10.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240910/kiev-851486835.html
В Киеве опасаются, что город может остаться без питьевой воды
В Киеве опасаются, что город может остаться без питьевой воды - 10.09.2024, ПРАЙМ
В Киеве опасаются, что город может остаться без питьевой воды
Киевским властям придется ввести альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна. Однако данные источники не смогут полностью обеспечить... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T18:35+0300
2024-09-10T18:50+0300
украина
киев
водоснабжение
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Киевским властям придется ввести альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна. Однако данные источники не смогут полностью обеспечить водоснабжением горожан. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала "Эспрессо" заместитель директора "Киевводоканала" Владимир Костюк. Ранее украинский телеканал ТСН сообщал, что лабораторные исследования воды из реки Десна от устья реки Сейм до Чернигова свидетельствуют о повышенном содержании азота, железа, марганца и о дефиците кислорода. По данным исследования, отклонение от нормы наблюдается в Десне в пределах населенного пункта Боромики вблизи Чернигова. Содержимое аммония там выше нормы в 2,78 раза, содержание кислорода, растворенного в воде — в 15 раз ниже нормы. "Укргидрометцентр" ранее сообщил, что загрязненная вода может дойти до Киева уже 10 сентября. По словам Костюка, река Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет и потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансировке системы водоснабжения города, подчеркнул он. Костюк предупредил, что загрязнение реки Десна продвигается. "Киевводоканал" два раза в неделю берет пробы в верховьях реки, сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова, а органическое загрязнение продолжается, добавил он. Костюк подчеркнул, что смоделировать, какая вода придет на водозабор через 4-5 дней, невозможно, но ожидаются худшие результаты и если они подтвердятся и действующая технология не сможет очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники, в том числе на Днепровскую станцию и артезианские источники. Вместе с тем альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь Киев, предупредил Костюк.
https://1prime.ru/20240910/ukraina-851484971.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4d68112cf7cdf729f608b0d4b39ba979.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, водоснабжение
УКРАИНА, Киев, Водоснабжение
18:35 10.09.2024 (обновлено: 18:50 10.09.2024)
 
В Киеве опасаются, что город может остаться без питьевой воды

"Киевводоканал": город может остаться без питьевой воды из-за загрязнения Десны

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Киевским властям придется ввести альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна. Однако данные источники не смогут полностью обеспечить водоснабжением горожан. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала "Эспрессо" заместитель директора "Киевводоканала" Владимир Костюк.
Ранее украинский телеканал ТСН сообщал, что лабораторные исследования воды из реки Десна от устья реки Сейм до Чернигова свидетельствуют о повышенном содержании азота, железа, марганца и о дефиците кислорода. По данным исследования, отклонение от нормы наблюдается в Десне в пределах населенного пункта Боромики вблизи Чернигова. Содержимое аммония там выше нормы в 2,78 раза, содержание кислорода, растворенного в воде — в 15 раз ниже нормы. "Укргидрометцентр" ранее сообщил, что загрязненная вода может дойти до Киева уже 10 сентября.
По словам Костюка, река Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет и потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансировке системы водоснабжения города, подчеркнул он.
Костюк предупредил, что загрязнение реки Десна продвигается. "Киевводоканал" два раза в неделю берет пробы в верховьях реки, сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова, а органическое загрязнение продолжается, добавил он.
Костюк подчеркнул, что смоделировать, какая вода придет на водозабор через 4-5 дней, невозможно, но ожидаются худшие результаты и если они подтвердятся и действующая технология не сможет очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники, в том числе на Днепровскую станцию и артезианские источники.
Вместе с тем альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь Киев, предупредил Костюк.
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
На Украине оценили возможности по импорту электроэнергии
17:32
 
УКРАИНАКиевВодоснабжение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала