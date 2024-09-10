https://1prime.ru/20240910/kiev-851486835.html

В Киеве опасаются, что город может остаться без питьевой воды

В Киеве опасаются, что город может остаться без питьевой воды - 10.09.2024, ПРАЙМ

В Киеве опасаются, что город может остаться без питьевой воды

Киевским властям придется ввести альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна. Однако данные источники не смогут полностью обеспечить... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T18:35+0300

2024-09-10T18:35+0300

2024-09-10T18:50+0300

украина

киев

водоснабжение

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Киевским властям придется ввести альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна. Однако данные источники не смогут полностью обеспечить водоснабжением горожан. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала "Эспрессо" заместитель директора "Киевводоканала" Владимир Костюк. Ранее украинский телеканал ТСН сообщал, что лабораторные исследования воды из реки Десна от устья реки Сейм до Чернигова свидетельствуют о повышенном содержании азота, железа, марганца и о дефиците кислорода. По данным исследования, отклонение от нормы наблюдается в Десне в пределах населенного пункта Боромики вблизи Чернигова. Содержимое аммония там выше нормы в 2,78 раза, содержание кислорода, растворенного в воде — в 15 раз ниже нормы. "Укргидрометцентр" ранее сообщил, что загрязненная вода может дойти до Киева уже 10 сентября. По словам Костюка, река Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет и потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансировке системы водоснабжения города, подчеркнул он. Костюк предупредил, что загрязнение реки Десна продвигается. "Киевводоканал" два раза в неделю берет пробы в верховьях реки, сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова, а органическое загрязнение продолжается, добавил он. Костюк подчеркнул, что смоделировать, какая вода придет на водозабор через 4-5 дней, невозможно, но ожидаются худшие результаты и если они подтвердятся и действующая технология не сможет очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники, в том числе на Днепровскую станцию и артезианские источники. Вместе с тем альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь Киев, предупредил Костюк.

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украина

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украина, киев, водоснабжение