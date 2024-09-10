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Маск заявил, что регулятор США мешает отправке человека на Марс

Маск заявил, что регулятор США мешает отправке человека на Марс - 10.09.2024, ПРАЙМ

Маск заявил, что регулятор США мешает отправке человека на Марс

Предприниматель Илон Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T22:05+0300

2024-09-10T22:05+0300

2024-09-10T22:05+0300

сша

илон маск

spacex

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск возмутился политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его корпорации SpaceX отправить первого человека на Марс. "Человечество никогда не высадится на Марсе, если это продолжится", - прокомментировал Маск публикацию, в которой излагались регуляторные требования к подготовке запуска аппаратов SpaceX. Согласно тексту, приведенному Маском, перед пятым тестовым запуском корабля Starship необходимо проводить 60-дневные консультации с подразделениями Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с целью гарантировать безопасность деятельности корпорации для окружающей среды. При этом консультации могут продляться регуляторным органом неограниченное количество раз. Тем не менее, по озвученному в тексте утверждению, приземление ускорителя Super Heavy в Мексиканский залив после отделения от второй ступени ракеты и производимые при этом звуковые удары не оказывают опасного воздействия на фауну залива, что было подтверждено Федеральным управлением гражданской авиации США. Ранее Маск заявлял, что первый непилотируемый полет космического корабля Starship на Марс планируется через два года, пилотируемый - через четыре.

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сша, илон маск, spacex, марс