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ЕС столкнулся с рекордным подорожанием одного продукта

ЕС столкнулся с рекордным подорожанием одного продукта - 10.09.2024, ПРАЙМ

ЕС столкнулся с рекордным подорожанием одного продукта

Биржевые цены на сливочное масло в Евросоюзе достигли исторического максимума в 8,1 тысячи евро за тонну - это происходит, в том числе, на фоне опасений... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T14:53+0300

2024-09-10T14:53+0300

2024-09-10T14:53+0300

экономика

ес

масло

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на сливочное масло в Евросоюзе достигли исторического максимума в 8,1 тысячи евро за тонну - это происходит, в том числе, на фоне опасений дефицита из-за спада производства и стабильного роста спроса на эту продукцию, прокомментировали опрошенные РИА Новости эксперты. Цены на сливочное масло на Европейской энергетической бирже (EEX) по итогам торгов понедельника поднялись до самых высоких значений за всю историю: октябрьские фьючерсы торгуются по 8,1 тысячи евро за тонну. С начала года их стоимость выросла в 1,5 раза. СТРАХ ДЕФИЦИТА "Это (рост цен на сливочное масло - ред.) связано в первую очередь с опасением дефицита предложения на фоне устойчивого и даже стабильно растущего спроса на эту продукцию. Европа - один из крупнейших регионов по потреблению сливочного масла", - считает эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Одной из причин высокого спроса являются меняющиеся привычки в потреблении: производители отказываются от пальмового масла и возвращаются к использованию сливочного - и сейчас оно "востребовано как никогда", объясняет доцент НИУ ВШЭ и МГИМО Елена Маслова. При этом в Евросоюзе сливочного масла становится меньше: согласно данным местной статслужбы, производство масла в первом полугодии 2024 года сократилось на 2% в годовом выражении. "Индекс цен на молочную продукцию, рассчитываемый ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ред.), в августе превысил значение июля на 14,2%. Цены на сливочное масло достигли исторического максимума, что связано с ростом спроса. Причем эти тенденции отмечаются при заключении как краткосрочных, так и долгосрочных договоров поставок", - добавляет доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ И СОКРАЩЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ На рост цен могут влиять и изменения климата, которые приводят к сокращению травы для питания молочных коров. Из-за этого понижается надой, а еще фермерам приходится давать коровам альтернативный корм. "Все это также влияет и на конечную цену в первую очередь молока. ... А цена на сливочное масло сопряжена с ценой на обычное молоко", - поясняет Маслова. Кроме того, в ЕС в этом году произошла вспышка вирусного заболевания крупного рогатого скота: вирус блютанга передается с укусами насекомых и быстро распространяется по континенту, добавляет Тренин. Ситуация усугубляется малой эффективностью существующих вакцин. Отсюда также вытекают опасения отрасли по поводу снижения молочной продуктивности коров, из-за чего и растут цены в последние месяцы, отмечает он. Свою роль играет и тренд развития сельскохозяйственной политики Европейского Союза, который состоит в снижении площадей и поголовья, в том числе молочных коров, обращает внимание Маслова. Она добавляет, что сейчас в ЕС "трудится" 20 миллионов коров, а это "не так уж и много". В частности, в Западной Европе существует неопределенность с достаточным предложением собственного молока: по данным Евростата, поголовье скота в ЕС в 2023 году сократилось на 9% относительно 2013 года, в том числе крупного рогатого скота - на 5%, и только за прошлый год - на 1%, делится статистикой Долгова. При этом между странами существуют значительные различия в сокращении поголовья в прошлом году. Лидирует Латвия с сокращением на 6%, в Литве, Эстонии, Португалии, Финляндии и Венгрии оно составляет 3%, добавляет доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ На удорожание сливочного масла также влияет и рост издержек для фермеров из ЕС. "Растут цены на энергоносители, растут цены на удобрения, и непосредственно все это отражается и на европейских фермерах. ... Дорожает электричество опять-таки", - объясняет Маслова. "Кроме этого, на цены сливочного масла влияют снижение жирности сырого молока (приходится тратить больше сырья для производства масла), рост цен на энергоресурсы и заработную плату", - считает Долгова. Еще один фактов, влияющий на рост цен, - высокий уровень процентных ставок Европейского центробанка, дополняет коллег генеральный директор ООО "Землица" Наталья Згурская. Высокие ставки "сказываются на стоимости кредитов, в том числе краткосрочных, для покрытия сезонных расходов аграриев - на закупку топлива, семенного материала, кормов", - объясняет эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, масло