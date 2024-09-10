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Медведев заявил о расколе мира и деградации западной цивилизации - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Медведев заявил о расколе мира и деградации западной цивилизации
Медведев заявил о расколе мира и деградации западной цивилизации - 10.09.2024, ПРАЙМ
Медведев заявил о расколе мира и деградации западной цивилизации
Западная цивилилация деградирует и мир расколот, но Россия развивается в правильном направлении. Об этом заявил после вручения патриарху Московскому и всея Руси | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T15:47+0300
2024-09-10T15:47+0300
политика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Западная цивилилация деградирует и мир расколот, но Россия развивается в правильном направлении. Об этом заявил после вручения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу диплома почетного доктора СПбГУ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Патриарх во вторник освятил малым освящением домовую церковь Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге, благословил преподавателей и студентов СПбГУ, а также вручил университету образ Христа Спасителя. Кроме того, он наградил ректора университета Николая Кропачева церковным орденом Александра Невского III степени. Медведев участвует в юбилейных мероприятиях по случаю 300-летия учебного заведения.По словам Медведева, РФ развивается в правильном направлении, при этом большая часть западной цивилизации, к сожалению, для всего мира, деградирует. Зампред Совбеза РФ также отметил, что святейший патриарх демонстрирует в своем служении лучшие образцы нравственного поведения. "Ваше святейшество, все, что вы делаете в своем служении, — это особый пример нравственного подвига в условиях расколотого мира. Мир расколот, православие подвергается тяжелейшему давлению, и вам, как первосвятителю, как предстоятелю Русской православной церкви, приходится всему этому противостоять", — сказал он.
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россия, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
15:47 10.09.2024
 
Медведев заявил о расколе мира и деградации западной цивилизации

Медведев: мир расколот, Запад деградирует, но Россия развивается правильно

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточный федеральный округ. День второй - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Западная цивилилация деградирует и мир расколот, но Россия развивается в правильном направлении. Об этом заявил после вручения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу диплома почетного доктора СПбГУ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Патриарх во вторник освятил малым освящением домовую церковь Петра и Павла в здании Двенадцати коллегий в Санкт-Петербурге, благословил преподавателей и студентов СПбГУ, а также вручил университету образ Христа Спасителя. Кроме того, он наградил ректора университета Николая Кропачева церковным орденом Александра Невского III степени. Медведев участвует в юбилейных мероприятиях по случаю 300-летия учебного заведения.
По словам Медведева, РФ развивается в правильном направлении, при этом большая часть западной цивилизации, к сожалению, для всего мира, деградирует.
Зампред Совбеза РФ также отметил, что святейший патриарх демонстрирует в своем служении лучшие образцы нравственного поведения.
"Ваше святейшество, все, что вы делаете в своем служении, — это особый пример нравственного подвига в условиях расколотого мира. Мир расколот, православие подвергается тяжелейшему давлению, и вам, как первосвятителю, как предстоятелю Русской православной церкви, приходится всему этому противостоять", — сказал он.
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