https://1prime.ru/20240910/minzdrav-851489308.html
Минздрав предупредил россиян о новой мошеннической схеме
Минздрав предупредил россиян о новой мошеннической схеме - 10.09.2024, ПРАЙМ
Минздрав предупредил россиян о новой мошеннической схеме
Минздрав РФ предупредил о новой мошеннической схеме, при которой аферисты звонят и убеждают установить "приложение Минздрава" с целью якобы получения кешбэка... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T20:35+0300
2024-09-10T20:35+0300
2024-09-10T20:35+0300
происшествия
россия
минздрав рф
обследование
мошенники
кэшбэк
https://cdnn.1prime.ru/img/84152/82/841528261_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_304477f26149b8391016a68400fe3973.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минздрав РФ предупредил о новой мошеннической схеме, при которой аферисты звонят и убеждают установить "приложение Минздрава" с целью якобы получения кешбэка после медобследований. По данным министерства, информация об этом появилась в СМИ и социальных сетях."Теперь аферисты звонят и убеждают установить новое "приложение Минздрава", если недавно проходили медицинские обследования, чтобы получить кешбэк", — сказано в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Отмечается, что после установки приложения на смартфон, мошенники дают жертве форму для ввода данных и получают доступ к банковской карте. Минздрав подчеркнул, что у него нет никаких специальных приложений.
https://1prime.ru/20240906/avto-851391939.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84152/82/841528261_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bcbc77f8f41cecdf08bfacc46214e472.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минздрав рф, обследование, мошенники, кэшбэк
Происшествия, РОССИЯ, Минздрав РФ, обследование, МОШЕННИКИ, кэшбэк
Минздрав предупредил россиян о новой мошеннической схеме
Минздрав: мошенники используют схему с якобы кэшбеком за медобследования
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минздрав РФ предупредил о новой мошеннической схеме, при которой аферисты звонят и убеждают установить "приложение Минздрава" с целью якобы получения кешбэка после медобследований.
По данным министерства, информация об этом появилась в СМИ и социальных сетях.
"Теперь аферисты звонят и убеждают установить новое "приложение Минздрава", если недавно проходили медицинские обследования, чтобы получить кешбэк", — сказано в сообщении в Telegram-канале Минздрава.
Отмечается, что после установки приложения на смартфон, мошенники дают жертве форму для ввода данных и получают доступ к банковской карте.
Минздрав подчеркнул, что у него нет никаких специальных приложений.
Грозит проблемами. Эксперт объяснил, как мошенники маскируют "убитый" мотор