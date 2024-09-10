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Минздрав предупредил россиян о новой мошеннической схеме - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Минздрав предупредил россиян о новой мошеннической схеме
Минздрав предупредил россиян о новой мошеннической схеме - 10.09.2024, ПРАЙМ
Минздрав предупредил россиян о новой мошеннической схеме
Минздрав РФ предупредил о новой мошеннической схеме, при которой аферисты звонят и убеждают установить "приложение Минздрава" с целью якобы получения кешбэка... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T20:35+0300
2024-09-10T20:35+0300
происшествия
россия
минздрав рф
обследование
мошенники
кэшбэк
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минздрав РФ предупредил о новой мошеннической схеме, при которой аферисты звонят и убеждают установить "приложение Минздрава" с целью якобы получения кешбэка после медобследований. По данным министерства, информация об этом появилась в СМИ и социальных сетях."Теперь аферисты звонят и убеждают установить новое "приложение Минздрава", если недавно проходили медицинские обследования, чтобы получить кешбэк", — сказано в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Отмечается, что после установки приложения на смартфон, мошенники дают жертве форму для ввода данных и получают доступ к банковской карте. Минздрав подчеркнул, что у него нет никаких специальных приложений.
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россия, минздрав рф, обследование, мошенники, кэшбэк
Происшествия, РОССИЯ, Минздрав РФ, обследование, МОШЕННИКИ, кэшбэк
20:35 10.09.2024
 
Минздрав предупредил россиян о новой мошеннической схеме

Минздрав: мошенники используют схему с якобы кэшбеком за медобследования

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минздрава РФ
Здание Минздрава РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минздрав РФ предупредил о новой мошеннической схеме, при которой аферисты звонят и убеждают установить "приложение Минздрава" с целью якобы получения кешбэка после медобследований.
По данным министерства, информация об этом появилась в СМИ и социальных сетях.
"Теперь аферисты звонят и убеждают установить новое "приложение Минздрава", если недавно проходили медицинские обследования, чтобы получить кешбэк", — сказано в сообщении в Telegram-канале Минздрава.
Отмечается, что после установки приложения на смартфон, мошенники дают жертве форму для ввода данных и получают доступ к банковской карте.
Минздрав подчеркнул, что у него нет никаких специальных приложений.
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