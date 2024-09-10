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Минздрав предупредил россиян о новой мошеннической схеме

Минздрав предупредил россиян о новой мошеннической схеме - 10.09.2024, ПРАЙМ

Минздрав предупредил россиян о новой мошеннической схеме

Минздрав РФ предупредил о новой мошеннической схеме, при которой аферисты звонят и убеждают установить "приложение Минздрава" с целью якобы получения кешбэка... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T20:35+0300

2024-09-10T20:35+0300

2024-09-10T20:35+0300

происшествия

россия

минздрав рф

обследование

мошенники

кэшбэк

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минздрав РФ предупредил о новой мошеннической схеме, при которой аферисты звонят и убеждают установить "приложение Минздрава" с целью якобы получения кешбэка после медобследований. По данным министерства, информация об этом появилась в СМИ и социальных сетях."Теперь аферисты звонят и убеждают установить новое "приложение Минздрава", если недавно проходили медицинские обследования, чтобы получить кешбэк", — сказано в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Отмечается, что после установки приложения на смартфон, мошенники дают жертве форму для ввода данных и получают доступ к банковской карте. Минздрав подчеркнул, что у него нет никаких специальных приложений.

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россия, минздрав рф, обследование, мошенники, кэшбэк