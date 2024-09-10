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Продажи просроченной молочной продукции в России снизились на 92 процента - 10.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240910/molochka-851491659.html
Продажи просроченной молочной продукции в России снизились на 92 процента
Продажи просроченной молочной продукции в России снизились на 92 процента - 10.09.2024, ПРАЙМ
Продажи просроченной молочной продукции в России снизились на 92 процента
Продажи просроченной молочной продукции в РФ снизились на 92% за четыре месяца, продажи молочных товаров неизвестного происхождения - на 56%, сказала... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T22:15+0300
2024-09-10T22:15+0300
экономика
россия
минпромторг
молочная продукция
фальсификат
просрочка
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Продажи просроченной молочной продукции в РФ снизились на 92% за четыре месяца, продажи молочных товаров неизвестного происхождения - на 56%, сказала заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева на международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС. "За четыре месяца объем продаж молочной продукции с истекшим сроком снизился на 92%. Объем продаж товаров с признаками фальсификации снизился на 32%. Продажи товаров с признаками контрафакта сократились на 28%, а продажи товаров неизвестного происхождения снизились на 56%", – сказала она, выступая на сессии "Молочная индустрия России". Как отметил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, по данным ведомства система "Честный знак" и система "ВетИС" позволила снизить фальсификат молочной продукции с 10% от общего объема в начале 2023 года до 0,2% сейчас. "Наши системы позволяют определять фальсифицированную продукцию, а вот дальше процедура изъятия фальсифицированной продукции и блокировки нигде не прописана толком. В результате мы пишем в Роспотребнадзор, что нужно заблокировать партию на кассах, а на кассах на сегодняшний день блокировки нет", – сказал Данкверт. Механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, с 1 мая распространился на молочную продукцию - но только для крупных сетей. С 1 сентября механизм блокировки просроченной и нелегальной молочной продукции на кассах стал обязательным для всех магазинов.
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россия, минпромторг, молочная продукция, фальсификат, просрочка
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, молочная продукция, фальсификат, просрочка
22:15 10.09.2024
 
Продажи просроченной молочной продукции в России снизились на 92 процента

Минпромторг: продажи просроченной молочки в РФ снизились на 92% за четыре месяца

© РИА Новости . Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкМолоко
Молоко - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Продажи просроченной молочной продукции в РФ снизились на 92% за четыре месяца, продажи молочных товаров неизвестного происхождения - на 56%, сказала заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева на международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС.
"За четыре месяца объем продаж молочной продукции с истекшим сроком снизился на 92%. Объем продаж товаров с признаками фальсификации снизился на 32%. Продажи товаров с признаками контрафакта сократились на 28%, а продажи товаров неизвестного происхождения снизились на 56%", – сказала она, выступая на сессии "Молочная индустрия России".
Как отметил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, по данным ведомства система "Честный знак" и система "ВетИС" позволила снизить фальсификат молочной продукции с 10% от общего объема в начале 2023 года до 0,2% сейчас.
"Наши системы позволяют определять фальсифицированную продукцию, а вот дальше процедура изъятия фальсифицированной продукции и блокировки нигде не прописана толком. В результате мы пишем в Роспотребнадзор, что нужно заблокировать партию на кассах, а на кассах на сегодняшний день блокировки нет", – сказал Данкверт.
Механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки, с 1 мая распространился на молочную продукцию - но только для крупных сетей. С 1 сентября механизм блокировки просроченной и нелегальной молочной продукции на кассах стал обязательным для всех магазинов.
%Производство молочных продуктов - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
Названа сумма инвестиций в российский молочный сектор за десять лет
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ЭкономикаРОССИЯМинпромторгмолочная продукцияфальсификатпросрочка
 
 
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