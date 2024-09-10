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Россия обошла половину стран G20 по одному важному продукту

Россия обошла половину стран G20 по одному важному продукту - 10.09.2024, ПРАЙМ

Россия обошла половину стран G20 по одному важному продукту

Россия внезапно вошла в топ-20 стран по возможности приобрести говядину, обогнав половину крупнейших экономик мира. С чем это связано и почему большинство... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T04:04+0300

2024-09-10T04:04+0300

2024-09-10T04:04+0300

цены на мясо

мясо

куриное мясо

мясо индейки

говядина

статья

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ, Роман Серов. Россия внезапно вошла в топ-20 стран по возможности приобрести говядину, обогнав половину крупнейших экономик мира. С чем это связано и почему большинство россиян все же предпочтут мясо подешевле – свинину или курицу – читайте в материале "Прайм".Вхождение России в двадцатку стран с наибольшей доступностью говядины для населения – новость хорошая, но не являющаяся особым сюрпризом. Во-первых, мясо в России всегда было дешевле, чем во многих странах, и это признают как эксперты, так и те, кто поездил по миру и имел возможность лично наблюдать ценники в магазинах. Во-вторых, сельское хозяйство показывает нам отличный пример импортозамещения, и за несколько лет мы почти полностью перешли на самообеспечение по большинству продуктов.А вот тот факт, что по доступности мяса говядины Россия обогнала половину крупнейших экономик мира несколько удивляет. По данным РИА Новости, на среднюю зарплату в нашей стране можно приобрести 161 килограмм мяса, для сравнения – во Франции – 153 килограмма, в Швеции – 175 килограммов. Белоруссия оказалась на 55-м месте (74 килограмма), а Украина — на 63-м (67 килограммов).Самое доступное мясо – в нефтяных монархиях Персидского залива. Больше всего на среднюю зарплату его могут купить жители Катара – почти 400 килограмм. ОАЭ и Кувейт. Минимальное количество приходится на страны Африки и Кубу. Так, средний кубинец может позволить себе лишь три килограмма мяса в месяц – и это на все заработанные деньги.Мяса много, и оно дешевле импортногоЕжегодно россияне в среднем потребляют более 80 килограммов мяса. В среднем в мире этот показатель составляет 43 кило на человека в год. Таким образом, нас можно отнести к обеспеченным странам. Но основная часть приходится на курятину и свинину, причем свинина является настоящим драйвером отрасли – ее потребление растет на 4-5 процентов в год. Ранее такой же путь проделала курятина, но сейчас ее производство и потребление стабилизировались на уровнях 4,5-4,7 миллионов тонн в год и 33 килограмма в год на человека соответственно.Средний россиянин по-прежнему съедает чуть больше курятины, чем свинины, но разрыв между ними сокращается. Это связано с тем, что крупные агрохолдинги активно осваивают этот сегмент, поток инвестиций в отрасль по-прежнему значительный и спрос только растет.Производство различных видов мяса в нашей стране ежегодно растет и в 2023 году составило 11,7 миллионов тонн. По этому показателю Россия находится на четвертом месте в мире, более чем в три раза опережая среднемировые темпы роста. В 2023 году на долю нашей страны пришлось около 4% общемирового производства, страна входит в топ-5 производителей свинины и бройлеров и успешно экспортирует эту продукцию.Наибольшая доля в структуре производства приходится на птицу, свинина занимает второе место, а крупный рогатый и мелкий рогатый скот – соответственно, третье и четвертое место, рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.Среди прочих видов растет производство индейки – примерно на 7-8 процентов в год, оно постепенно локализовывается, в том числе, в части кормов, препаратов и инкубационного яйца. В 2023 году по объемам производства этого вида мяса Россия вышла на второе место в мире после США."Мы долгие годы шли к тому, чтобы получить мясо от производителя, дешевле импортного. Таким образом, импортозамещение давало сразу несколько положительных факторов: мы получили свежее отечественное мясо и по доступной цене. Здесь огромная работа была проведена и по генетике, и по конверсии кормов, по прибыли, с оптовиками и работой с сетями и т.п.", - комментирует гендиректор аналитической компании EMEAT Любовь Савкина.Конечно, с более дорогостоящими видами ситуация обстоит хуже – производство говядины стагнирует, инвесторы не вкладывают в этот бизнес, поскольку считают его низкомаржинальным, нет и прироста спроса. После периода резкого подорожания в 202-2023 годах цены несколько падают. По-прежнему велика доля импорта, особенно в премиум-сегменте (стейки). Она растет и будет расти впредь, прогнозируют эксперты.А вот спрос на баранину увеличивается, при том что предложение стагнирует, и много идет на экспорт. Это привело к подорожанию на 30-40% за последний год. Растет и спрос на утку, но в ее производство инвесторы все-таки вкладываются, поэтому к 2025 году ожидается прирост на 10-15%. Утиное мясо все больше проникает в ресторанное меню и на прилавки магазинов, хотя в основном в крупных городах.Европа: цены следуют за зарплатамиСогласно сельскохозяйственному прогнозу ОЭСР-ФАО, к 2030 году мировое производство мяса увеличится почти на 44 миллиона тонн до 373–374 миллионов тонн. Причина – рост рентабельности и доходов населения. Но производство и спрос распределяются неравномерно. Главными производителями остаются Китай, США, ЕС, Бразилия и Россия, а потребление растет в странах Азии и Ближнего Востока.Страны с высоким уровнем доходов вышли на плато, а старение населения и изменение потребительских предпочтений в пользу мяса птицы ведут к увеличению доли курятины в рационе. Уже к 2030 году потребление птицы будет составлять более 40% от всего мясного белка, доля других сортов ниже (20-20%).В среднем оптовые цены на свинину в развитых странах колеблются в районе 2-3 долларов за килограмм, говядины – 5-6 долларов, курятины – 1,5-5 доллара за килограмм. В России цены выглядят приятнее – от 100 до 150 рублей за килограмм свинины. В рознице все зависит от логистики, зарплат персонала и аппетитов ритейлеров, но в среднем оптовая цена удваивается.Многое зависит и от покупательной способности – если в Германии килограмм говядины стоит около 1000 рублей (в пересчете с евро по нынешнему курсу), стоит ли удивляться, что немцы могут позволить себе более 200 килограммов этого мяса на среднюю зарплату. Ведь она превышает 2 тысячи евро в месяц.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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