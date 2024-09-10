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США и Великобритания намерены усилить НАТО, заявил Блинкен

США и Великобритания намерены усилить НАТО, заявил Блинкен - 10.09.2024, ПРАЙМ

США и Великобритания намерены усилить НАТО, заявил Блинкен

Вашингтон и Лондон обсуждают усиление Североатлантического альянса, а также других организаций, в которых имеют членство, подчеркнул госсекретарь Штатов Энтони... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T17:26+0300

2024-09-10T17:26+0300

2024-09-10T17:26+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон и Лондон обсуждают усиление Североатлантического альянса, а также других организаций, в которых имеют членство, подчеркнул госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. "Мы обсуждали более широко, и наши команды будут в ближайшие дни обсуждать более широко, как мы можем укрепить альянсы, где являемся центральным частями, в особенности НАТО", - подчеркнул госсекретарь в ходе пресс-конференции с главой британского МИД Дэвидом Лэмми. Блинкен также уточнил, что американская сторона одобряет принятое Великобританией решение об увеличении оборонных расходов до 2,5%. Он отметил позитивные изменения в сотрудничестве в рамках AUKUS с Австралией и расширение партнерства с континентом."Это хорошо для Великобритании, для Европы и для Соединенных Штатов", - заключил глава американского госдепа.

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сша

великобритания

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энтони блинкен, сша, великобритания, нато, европа