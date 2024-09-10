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Мишустин оценил рост доли нацвалют в расчетах России и Узбекистана - 10.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240910/natsvalyuty-851471992.html
Мишустин оценил рост доли нацвалют в расчетах России и Узбекистана
Мишустин оценил рост доли нацвалют в расчетах России и Узбекистана - 10.09.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил рост доли нацвалют в расчетах России и Узбекистана
Доля национальных валют во взаимных расчетах РФ и Узбекистана сейчас составляет более 70%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T11:36+0300
2024-09-10T11:36+0300
экономика
россия
узбекистан
нацвалюта
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ТАШКЕНТ, 10 сен - ПРАЙМ. Доля национальных валют во взаимных расчетах РФ и Узбекистана сейчас составляет более 70%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Как сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам переговоров, российский премьер подчеркнул важность того, что "Россия и Узбекистан последовательно переходят на использование национальных валют во взаимных расчетах, сейчас их доля составляет более 70%".
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россия, узбекистан, нацвалюта
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, нацвалюта
11:36 10.09.2024
 
Мишустин оценил рост доли нацвалют в расчетах России и Узбекистана

Мишустин: доля национальных валют в расчетах РФ и Узбекистана превысила 70%

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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ТАШКЕНТ, 10 сен - ПРАЙМ. Доля национальных валют во взаимных расчетах РФ и Узбекистана сейчас составляет более 70%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Как сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам переговоров, российский премьер подчеркнул важность того, что "Россия и Узбекистан последовательно переходят на использование национальных валют во взаимных расчетах, сейчас их доля составляет более 70%".
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНнацвалюта
 
 
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