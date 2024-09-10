https://1prime.ru/20240910/natsvalyuty-851471992.html
Мишустин оценил рост доли нацвалют в расчетах России и Узбекистана
Мишустин оценил рост доли нацвалют в расчетах России и Узбекистана - 10.09.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил рост доли нацвалют в расчетах России и Узбекистана
Доля национальных валют во взаимных расчетах РФ и Узбекистана сейчас составляет более 70%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T11:36+0300
2024-09-10T11:36+0300
2024-09-10T11:36+0300
экономика
россия
узбекистан
нацвалюта
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848683927_0:47:2676:1552_1920x0_80_0_0_654ae1e18b995cda42d51f4c27c4a628.jpg
ТАШКЕНТ, 10 сен - ПРАЙМ. Доля национальных валют во взаимных расчетах РФ и Узбекистана сейчас составляет более 70%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Как сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам переговоров, российский премьер подчеркнул важность того, что "Россия и Узбекистан последовательно переходят на использование национальных валют во взаимных расчетах, сейчас их доля составляет более 70%".
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848683927_132:0:2644:1884_1920x0_80_0_0_70c50c06feeced26f46ac28d44ff5873.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, нацвалюта
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, нацвалюта
Мишустин оценил рост доли нацвалют в расчетах России и Узбекистана
Мишустин: доля национальных валют в расчетах РФ и Узбекистана превысила 70%
ТАШКЕНТ, 10 сен - ПРАЙМ. Доля национальных валют во взаимных расчетах РФ и Узбекистана сейчас составляет более 70%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Как сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам переговоров, российский премьер подчеркнул важность того, что "Россия и Узбекистан последовательно переходят на использование национальных валют во взаимных расчетах, сейчас их доля составляет более 70%".