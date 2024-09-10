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Мишустин оценил рост доли нацвалют в расчетах России и Узбекистана

Мишустин оценил рост доли нацвалют в расчетах России и Узбекистана - 10.09.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил рост доли нацвалют в расчетах России и Узбекистана

Доля национальных валют во взаимных расчетах РФ и Узбекистана сейчас составляет более 70%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T11:36+0300

2024-09-10T11:36+0300

2024-09-10T11:36+0300

экономика

россия

узбекистан

нацвалюта

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ТАШКЕНТ, 10 сен - ПРАЙМ. Доля национальных валют во взаимных расчетах РФ и Узбекистана сейчас составляет более 70%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Как сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам переговоров, российский премьер подчеркнул важность того, что "Россия и Узбекистан последовательно переходят на использование национальных валют во взаимных расчетах, сейчас их доля составляет более 70%".

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россия, узбекистан, нацвалюта