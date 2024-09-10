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"Новатэк" опроверг формирование теневого флота для "Арктик СПГ 2" - 10.09.2024, ПРАЙМ
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"Новатэк" опроверг формирование теневого флота для "Арктик СПГ 2"
"Новатэк" опроверг формирование теневого флота для "Арктик СПГ 2" - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Новатэк" опроверг формирование теневого флота для "Арктик СПГ 2"
"Новатэк" опроверг сделанные в СМИ заявления о том, что компания занимается формированием теневого флота для поставок с "Арктик СПГ 2". В свою очередь "Ямал... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T16:24+0300
2024-09-10T16:48+0300
энергетика
россия
ямал спг
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" опроверг сделанные в СМИ заявления о том, что компания занимается формированием теневого флота для поставок с "Арктик СПГ 2". В свою очередь "Ямал СПГ" заявил, что зафрахтованные им суда-газовозы не используются для отгрузок с того проекта."Сделанные в СМИ предположения и заявления о том, что якобы компания занимается формированием теневого флота, его управлением и отгрузками с проекта "Арктик СПГ 2", не соответствуют действительности", - говорится в обращении к партнерам, размещенном на сайте "Новатэка"."Новатэк" также подчеркнул, что компания является одним из участников ООО "Арктик СПГ 2", при этом сотрудники "Новатэка" не являются сотрудниками указанного проекта. "Вся деятельность проекта, включая операционную и коммерческую, находится исключительно под управлением руководства "Арктик СПГ 2", - пояснила компания."В последнее время в средствах массовой информации появились публикации, в которых содержатся недостоверные данные о том, что зафрахтованные ОАО "Ямал СПГ" суда-газовозы используются, в том числе, и для отгрузки продукции с проекта "Арктик СПГ 2". Данные утверждения являются грубой ошибкой или сознательной инсинуацией СМИ и привлекаемых ими так называемых "экспертов", - указывается в заявлении на сайте "Ямал СПГ"."Новатэк" и "Ямал СПГ" заявили, что будут пресекать все попытки публикации "несоответствующих действительности сведений, имеющих целью нанесение ущерба компании, и защищать свои интересы в суде"."Ямал СПГ" - первый крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка" на базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператором проекта и владельцем активов является совместное предприятие ОАО "Ямал СПГ". Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн."Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства сжиженного природного газа (СПГ) мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре. О старте коммерческих поставок пока не сообщалось. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
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россия, ямал спг
Энергетика, РОССИЯ, Ямал СПГ
16:24 10.09.2024 (обновлено: 16:48 10.09.2024)
 
"Новатэк" опроверг формирование теневого флота для "Арктик СПГ 2"

"Новатэк": зафрахтованные "Ямал СПГ" газовозы не используются для "Арктик СПГ-2"

Производственные площадки "Арктик СПГ 2"
Производственные площадки Арктик СПГ 2
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" опроверг сделанные в СМИ заявления о том, что компания занимается формированием теневого флота для поставок с "Арктик СПГ 2". В свою очередь "Ямал СПГ" заявил, что зафрахтованные им суда-газовозы не используются для отгрузок с того проекта.
"Сделанные в СМИ предположения и заявления о том, что якобы компания занимается формированием теневого флота, его управлением и отгрузками с проекта "Арктик СПГ 2", не соответствуют действительности", - говорится в обращении к партнерам, размещенном на сайте "Новатэка".
"Новатэк" также подчеркнул, что компания является одним из участников ООО "Арктик СПГ 2", при этом сотрудники "Новатэка" не являются сотрудниками указанного проекта. "Вся деятельность проекта, включая операционную и коммерческую, находится исключительно под управлением руководства "Арктик СПГ 2", - пояснила компания.
"В последнее время в средствах массовой информации появились публикации, в которых содержатся недостоверные данные о том, что зафрахтованные ОАО "Ямал СПГ" суда-газовозы используются, в том числе, и для отгрузки продукции с проекта "Арктик СПГ 2". Данные утверждения являются грубой ошибкой или сознательной инсинуацией СМИ и привлекаемых ими так называемых "экспертов", - указывается в заявлении на сайте "Ямал СПГ".
"Новатэк" и "Ямал СПГ" заявили, что будут пресекать все попытки публикации "несоответствующих действительности сведений, имеющих целью нанесение ущерба компании, и защищать свои интересы в суде".
"Ямал СПГ" - первый крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка" на базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператором проекта и владельцем активов является совместное предприятие ОАО "Ямал СПГ". Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн.
"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства сжиженного природного газа (СПГ) мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре. О старте коммерческих поставок пока не сообщалось. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.
 
ЭнергетикаРОССИЯЯмал СПГ
 
 
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