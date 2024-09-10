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"Новатэк" опроверг формирование теневого флота для "Арктик СПГ 2"

"Новатэк" опроверг формирование теневого флота для "Арктик СПГ 2" - 10.09.2024, ПРАЙМ

"Новатэк" опроверг формирование теневого флота для "Арктик СПГ 2"

"Новатэк" опроверг сделанные в СМИ заявления о том, что компания занимается формированием теневого флота для поставок с "Арктик СПГ 2". В свою очередь "Ямал... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T16:24+0300

2024-09-10T16:24+0300

2024-09-10T16:48+0300

энергетика

россия

ямал спг

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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" опроверг сделанные в СМИ заявления о том, что компания занимается формированием теневого флота для поставок с "Арктик СПГ 2". В свою очередь "Ямал СПГ" заявил, что зафрахтованные им суда-газовозы не используются для отгрузок с того проекта."Сделанные в СМИ предположения и заявления о том, что якобы компания занимается формированием теневого флота, его управлением и отгрузками с проекта "Арктик СПГ 2", не соответствуют действительности", - говорится в обращении к партнерам, размещенном на сайте "Новатэка"."Новатэк" также подчеркнул, что компания является одним из участников ООО "Арктик СПГ 2", при этом сотрудники "Новатэка" не являются сотрудниками указанного проекта. "Вся деятельность проекта, включая операционную и коммерческую, находится исключительно под управлением руководства "Арктик СПГ 2", - пояснила компания."В последнее время в средствах массовой информации появились публикации, в которых содержатся недостоверные данные о том, что зафрахтованные ОАО "Ямал СПГ" суда-газовозы используются, в том числе, и для отгрузки продукции с проекта "Арктик СПГ 2". Данные утверждения являются грубой ошибкой или сознательной инсинуацией СМИ и привлекаемых ими так называемых "экспертов", - указывается в заявлении на сайте "Ямал СПГ"."Новатэк" и "Ямал СПГ" заявили, что будут пресекать все попытки публикации "несоответствующих действительности сведений, имеющих целью нанесение ущерба компании, и защищать свои интересы в суде"."Ямал СПГ" - первый крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка" на базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператором проекта и владельцем активов является совместное предприятие ОАО "Ямал СПГ". Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн."Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства сжиженного природного газа (СПГ) мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре. О старте коммерческих поставок пока не сообщалось. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.

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россия, ямал спг