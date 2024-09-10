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Блинкен по ошибке назвал Зеленского премьер-министром Украины - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Блинкен по ошибке назвал Зеленского премьер-министром Украины
Блинкен по ошибке назвал Зеленского премьер-министром Украины - 10.09.2024, ПРАЙМ
Блинкен по ошибке назвал Зеленского премьер-министром Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен по ошибке назвал Владимира Зеленского премьер-министром Украины во время своей пресс-конференции. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T16:32+0300
2024-09-10T16:40+0300
политика
энтони блинкен
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен по ошибке назвал Владимира Зеленского премьер-министром Украины во время своей пресс-конференции."Одна из целей нашей совместной поездки (с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. — Прим. ред.) заключается в том, чтобы услышать напрямую от украинского руководства, включая премьер-министра Зеленского конкретно, о — прошу прощения, президента Зеленского — о том, как украинцы видят свои потребности на данный момент", — сказал он в ходе выступления.Блинкен и Лэмм собираются обсудить долгосрочные военные и экономические потребности Украины с ее руководством во время своего визита 11 сентября. Полномочия Зеленского истекли в мае, однако выборы президента на Украине были отменены.Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что единственной на данный момент легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады.
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энтони блинкен, владимир зеленский
Политика, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский
16:32 10.09.2024 (обновлено: 16:40 10.09.2024)
 
Блинкен по ошибке назвал Зеленского премьер-министром Украины

Блинкен назвал Зеленского премьер-министром Украины, говоря о встрече в Киеве

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен по ошибке назвал Владимира Зеленского премьер-министром Украины во время своей пресс-конференции.
"Одна из целей нашей совместной поездки (с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. — Прим. ред.) заключается в том, чтобы услышать напрямую от украинского руководства, включая премьер-министра Зеленского конкретно, о — прошу прощения, президента Зеленского — о том, как украинцы видят свои потребности на данный момент", — сказал он в ходе выступления.
Блинкен и Лэмм собираются обсудить долгосрочные военные и экономические потребности Украины с ее руководством во время своего визита 11 сентября. Полномочия Зеленского истекли в мае, однако выборы президента на Украине были отменены.
Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что единственной на данный момент легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной Рады.
 
ПолитикаЭнтони БлинкенВладимир Зеленский
 
 
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