Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дочка" МТС инвестирует один миллиард рублей в развитие облака с ИИ - 10.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240910/oblako-851470390.html
"Дочка" МТС инвестирует один миллиард рублей в развитие облака с ИИ
"Дочка" МТС инвестирует один миллиард рублей в развитие облака с ИИ - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Дочка" МТС инвестирует один миллиард рублей в развитие облака с ИИ
МТС Web Services (MWS), дочерняя компания МТС, запустила облако с искусственным интеллектом, компания планирует инвестировать в этот сервис 1 миллиард рублей до | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T10:29+0300
2024-09-10T10:30+0300
экономика
мтс
ии
https://cdnn.1prime.ru/img/84171/54/841715432_0:0:6000:3375_1920x0_80_0_0_dd5d58f04de508595a64684fa24b339b.jpg
КАЗАНЬ, 10 сен - ПРАЙМ. МТС Web Services (MWS), дочерняя компания МТС, запустила облако с искусственным интеллектом, компания планирует инвестировать в этот сервис 1 миллиард рублей до конца 2025 года, сообщил журналистам вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Зарубинский. "МТС Web Services (MWS) представила в ходе форума Kazan Digital Week новое направление – ИИ-облако. Оно будет включать в себя инфраструктуру и ряд сервисов, которые позволят компаниям ускорить и упростить внедрение искусственного интеллекта. Инвестиции в новое направление превысят один миллиард рублей до конца 2025 года", - сказал Зарубинский на площадке Kazan Digital Week. Основа облака, по его словам, - это инфраструктура с графическими ускорителями (GPU), которая нужна для того, чтобы ускорить процессы обучения и работы искусственного интеллекта. Компаниям, которые будут использовать это облако, не нужно покупать и устанавливать оборудование самостоятельно - это снизит затраты и ускорит работу над проектами. Новый сервис позволит компаниям развернуть программное обеспечение, необходимое для работы с ИИ, либо использовать "из коробки" уже готовые решения. Также есть возможность развернуть на облаке сервисы MTS AI, способные решать бизнес-задачи. "Облако позволяет ускорить и упростить внедрение искусственного интеллекта в бизнес. При этом мы стремимся к тому, чтобы не просто предоставлять компаниям инфраструктуру, а полностью закрывать все потребности бизнеса, связанные с ИИ. Запуск ИИ-облака позволит компаниям в одном окне получить вычислительные мощности для обучения и вывода в эксплуатацию ML-моделей, все необходимые инструменты для ускорения и автоматизации данных процессов, а также ряд готовых к работе ИИ-сервисов, в том числе созданных на основе генеративного искусственного интеллекта, таких как LLM Cotype", - отметил Зарубинский.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84171/54/841715432_0:0:5333:4000_1920x0_80_0_0_d85dd32630c8ce89187ddb11e29bdd1e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мтс, ии
Экономика, МТС, ИИ
10:29 10.09.2024 (обновлено: 10:30 10.09.2024)
 
"Дочка" МТС инвестирует один миллиард рублей в развитие облака с ИИ

МТС Web Services инвестирует один миллиард рублей в развитие облака с ИИ

Логотип МТС
Логотип МТС
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЗАНЬ, 10 сен - ПРАЙМ. МТС Web Services (MWS), дочерняя компания МТС, запустила облако с искусственным интеллектом, компания планирует инвестировать в этот сервис 1 миллиард рублей до конца 2025 года, сообщил журналистам вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Зарубинский.
"МТС Web Services (MWS) представила в ходе форума Kazan Digital Week новое направление – ИИ-облако. Оно будет включать в себя инфраструктуру и ряд сервисов, которые позволят компаниям ускорить и упростить внедрение искусственного интеллекта. Инвестиции в новое направление превысят один миллиард рублей до конца 2025 года", - сказал Зарубинский на площадке Kazan Digital Week.
Основа облака, по его словам, - это инфраструктура с графическими ускорителями (GPU), которая нужна для того, чтобы ускорить процессы обучения и работы искусственного интеллекта. Компаниям, которые будут использовать это облако, не нужно покупать и устанавливать оборудование самостоятельно - это снизит затраты и ускорит работу над проектами.
Новый сервис позволит компаниям развернуть программное обеспечение, необходимое для работы с ИИ, либо использовать "из коробки" уже готовые решения. Также есть возможность развернуть на облаке сервисы MTS AI, способные решать бизнес-задачи.
"Облако позволяет ускорить и упростить внедрение искусственного интеллекта в бизнес. При этом мы стремимся к тому, чтобы не просто предоставлять компаниям инфраструктуру, а полностью закрывать все потребности бизнеса, связанные с ИИ. Запуск ИИ-облака позволит компаниям в одном окне получить вычислительные мощности для обучения и вывода в эксплуатацию ML-моделей, все необходимые инструменты для ускорения и автоматизации данных процессов, а также ряд готовых к работе ИИ-сервисов, в том числе созданных на основе генеративного искусственного интеллекта, таких как LLM Cotype", - отметил Зарубинский.
 
ЭкономикаМТСИИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала