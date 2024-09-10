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"Дочка" МТС инвестирует один миллиард рублей в развитие облака с ИИ

"Дочка" МТС инвестирует один миллиард рублей в развитие облака с ИИ - 10.09.2024, ПРАЙМ

"Дочка" МТС инвестирует один миллиард рублей в развитие облака с ИИ

МТС Web Services (MWS), дочерняя компания МТС, запустила облако с искусственным интеллектом, компания планирует инвестировать в этот сервис 1 миллиард рублей до | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T10:29+0300

2024-09-10T10:29+0300

2024-09-10T10:30+0300

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КАЗАНЬ, 10 сен - ПРАЙМ. МТС Web Services (MWS), дочерняя компания МТС, запустила облако с искусственным интеллектом, компания планирует инвестировать в этот сервис 1 миллиард рублей до конца 2025 года, сообщил журналистам вице-президент по развитию инфраструктуры МТС Игорь Зарубинский. "МТС Web Services (MWS) представила в ходе форума Kazan Digital Week новое направление – ИИ-облако. Оно будет включать в себя инфраструктуру и ряд сервисов, которые позволят компаниям ускорить и упростить внедрение искусственного интеллекта. Инвестиции в новое направление превысят один миллиард рублей до конца 2025 года", - сказал Зарубинский на площадке Kazan Digital Week. Основа облака, по его словам, - это инфраструктура с графическими ускорителями (GPU), которая нужна для того, чтобы ускорить процессы обучения и работы искусственного интеллекта. Компаниям, которые будут использовать это облако, не нужно покупать и устанавливать оборудование самостоятельно - это снизит затраты и ускорит работу над проектами. Новый сервис позволит компаниям развернуть программное обеспечение, необходимое для работы с ИИ, либо использовать "из коробки" уже готовые решения. Также есть возможность развернуть на облаке сервисы MTS AI, способные решать бизнес-задачи. "Облако позволяет ускорить и упростить внедрение искусственного интеллекта в бизнес. При этом мы стремимся к тому, чтобы не просто предоставлять компаниям инфраструктуру, а полностью закрывать все потребности бизнеса, связанные с ИИ. Запуск ИИ-облака позволит компаниям в одном окне получить вычислительные мощности для обучения и вывода в эксплуатацию ML-моделей, все необходимые инструменты для ускорения и автоматизации данных процессов, а также ряд готовых к работе ИИ-сервисов, в том числе созданных на основе генеративного искусственного интеллекта, таких как LLM Cotype", - отметил Зарубинский.

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мтс, ии