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"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T15:59+0300
2024-09-10T15:59+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001Р-11R с квартальными купонами. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в размере 10 миллиардов рублей. Ставка купона по выпуску будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке - 120 базисных пунктов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 16 сентября. Организаторами выступают Газпромбанк, банк "Дом.РФ", БК "Регион" и Россельхозбанк.
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ростелеком, биржевые облигации, инвесторы
Экономика, Ростелеком, биржевые облигации, инвесторы
"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 15 млрд рублей
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001Р-11R с квартальными купонами. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в размере 10 миллиардов рублей.
Ставка купона по выпуску будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке - 120 базисных пунктов.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 16 сентября. Организаторами выступают Газпромбанк, банк "Дом.РФ", БК "Регион" и Россельхозбанк.
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