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"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций

"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 10.09.2024, ПРАЙМ

"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций

"Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T15:59+0300

2024-09-10T15:59+0300

2024-09-10T16:00+0300

экономика

ростелеком

биржевые облигации

инвесторы

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Ростелеком" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии 001Р-11R с квартальными купонами. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в размере 10 миллиардов рублей. Ставка купона по выпуску будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке - 120 базисных пунктов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 16 сентября. Организаторами выступают Газпромбанк, банк "Дом.РФ", БК "Регион" и Россельхозбанк.

https://1prime.ru/20240910/benzin-851479454.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ростелеком, биржевые облигации, инвесторы