https://1prime.ru/20240910/ogranicheniya-851467610.html

Сняты ограничения на прием и отправку рейсов в трех московских аэропортах

Сняты ограничения на прием и отправку рейсов в трех московских аэропортах - 10.09.2024, ПРАЙМ

Сняты ограничения на прием и отправку рейсов в трех московских аэропортах

Ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщает Росавиация. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T08:18+0300

2024-09-10T08:18+0300

2024-09-10T08:18+0300

авиация

росавиация

внуково

аэропорт домодедово

жуковский

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/70/841397089_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_77eda4be46bf6ea96d3cab11581a6db2.jpg

МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщает Росавиация.

внуково

жуковский

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиация, росавиация, внуково, аэропорт домодедово, жуковский