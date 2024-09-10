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Сняты ограничения на прием и отправку рейсов в трех московских аэропортах
Сняты ограничения на прием и отправку рейсов в трех московских аэропортах - 10.09.2024, ПРАЙМ
Сняты ограничения на прием и отправку рейсов в трех московских аэропортах
Ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщает Росавиация. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T08:18+0300
2024-09-10T08:18+0300
2024-09-10T08:18+0300
авиация
росавиация
внуково
аэропорт домодедово
жуковский
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты, сообщает Росавиация.
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авиация, росавиация, внуково, аэропорт домодедово, жуковский
авиация, Росавиация, Внуково, аэропорт Домодедово, жуковский
Сняты ограничения на прием и отправку рейсов в трех московских аэропортах
Сняты ограничения на прием и отправку во "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском"