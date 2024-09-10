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В Нью-Йорке стартует 79-я сессия Генассамблеи ООН - 10.09.2024, ПРАЙМ
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В Нью-Йорке стартует 79-я сессия Генассамблеи ООН
В Нью-Йорке стартует 79-я сессия Генассамблеи ООН - 10.09.2024, ПРАЙМ
В Нью-Йорке стартует 79-я сессия Генассамблеи ООН
Генеральная Ассамблея во вторник соберется на ежегодную, 79-ю сессию. В ее рамках впервые пройдет "Саммит будущего", на котором будут обсуждаться вопросы мира и | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T05:30+0300
2024-09-10T05:31+0300
политика
га оон
сергей лавров
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ООН, 10 сен – ПРАЙМ. Генеральная Ассамблея во вторник соберется на ежегодную, 79-ю сессию. В ее рамках впервые пройдет "Саммит будущего", на котором будут обсуждаться вопросы мира и глобальной безопасности. Вместе с тем пройдет традиционная неделя высокого уровня. Традиционно главное событие сессий Генеральной Ассамблеи - неделя высокого уровня. На это событие каждый год приезжают главы государств и министры, чтобы высказаться по насущным темам. Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который возглавит делегацию России, намечено на 28 сентября. Вместе с тем в рамках ежегодной сессии 22 и 23 сентября пройдет "Саммит будущего". Как предполагается, по итогам этого саммита будут утверждены "Пакт во имя будущего", Глобальный цифровой договор и "Декларация для будущих поколений".
https://1prime.ru/20240904/oon-851339358.html
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га оон, сергей лавров
Политика, ГА ООН, Сергей Лавров
05:30 10.09.2024 (обновлено: 05:31 10.09.2024)
 
В Нью-Йорке стартует 79-я сессия Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке во вторник стартует 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Генассамблея ООН приняла резолюцию против властей Сирии, Россия и Китай голосовали против
Генассамблея ООН приняла резолюцию против властей Сирии, Россия и Китай голосовали против
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ООН, 10 сен – ПРАЙМ. Генеральная Ассамблея во вторник соберется на ежегодную, 79-ю сессию. В ее рамках впервые пройдет "Саммит будущего", на котором будут обсуждаться вопросы мира и глобальной безопасности. Вместе с тем пройдет традиционная неделя высокого уровня.
Традиционно главное событие сессий Генеральной Ассамблеи - неделя высокого уровня. На это событие каждый год приезжают главы государств и министры, чтобы высказаться по насущным темам. Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который возглавит делегацию России, намечено на 28 сентября.
ГА ООН
Страны мира профинансировали меньше половины годового бюджета ООН
4 сентября, 17:50
Вместе с тем в рамках ежегодной сессии 22 и 23 сентября пройдет "Саммит будущего". Как предполагается, по итогам этого саммита будут утверждены "Пакт во имя будущего", Глобальный цифровой договор и "Декларация для будущих поколений".
 
ПолитикаГА ООНСергей Лавров
 
 
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