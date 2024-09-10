https://1prime.ru/20240910/oon-851465166.html

В Нью-Йорке стартует 79-я сессия Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке стартует 79-я сессия Генассамблеи ООН - 10.09.2024, ПРАЙМ

В Нью-Йорке стартует 79-я сессия Генассамблеи ООН

Генеральная Ассамблея во вторник соберется на ежегодную, 79-ю сессию. В ее рамках впервые пройдет "Саммит будущего", на котором будут обсуждаться вопросы мира и | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T05:30+0300

2024-09-10T05:30+0300

2024-09-10T05:31+0300

политика

га оон

сергей лавров

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ООН, 10 сен – ПРАЙМ. Генеральная Ассамблея во вторник соберется на ежегодную, 79-ю сессию. В ее рамках впервые пройдет "Саммит будущего", на котором будут обсуждаться вопросы мира и глобальной безопасности. Вместе с тем пройдет традиционная неделя высокого уровня. Традиционно главное событие сессий Генеральной Ассамблеи - неделя высокого уровня. На это событие каждый год приезжают главы государств и министры, чтобы высказаться по насущным темам. Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который возглавит делегацию России, намечено на 28 сентября. Вместе с тем в рамках ежегодной сессии 22 и 23 сентября пройдет "Саммит будущего". Как предполагается, по итогам этого саммита будут утверждены "Пакт во имя будущего", Глобальный цифровой договор и "Декларация для будущих поколений".

https://1prime.ru/20240904/oon-851339358.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

га оон, сергей лавров