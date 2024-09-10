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В Нью-Йорке стартует 79-я сессия Генассамблеи ООН
В Нью-Йорке стартует 79-я сессия Генассамблеи ООН - 10.09.2024, ПРАЙМ
В Нью-Йорке стартует 79-я сессия Генассамблеи ООН
Генеральная Ассамблея во вторник соберется на ежегодную, 79-ю сессию. В ее рамках впервые пройдет "Саммит будущего", на котором будут обсуждаться вопросы мира и | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T05:30+0300
2024-09-10T05:30+0300
2024-09-10T05:31+0300
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ООН, 10 сен – ПРАЙМ. Генеральная Ассамблея во вторник соберется на ежегодную, 79-ю сессию. В ее рамках впервые пройдет "Саммит будущего", на котором будут обсуждаться вопросы мира и глобальной безопасности. Вместе с тем пройдет традиционная неделя высокого уровня. Традиционно главное событие сессий Генеральной Ассамблеи - неделя высокого уровня. На это событие каждый год приезжают главы государств и министры, чтобы высказаться по насущным темам. Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который возглавит делегацию России, намечено на 28 сентября. Вместе с тем в рамках ежегодной сессии 22 и 23 сентября пройдет "Саммит будущего". Как предполагается, по итогам этого саммита будут утверждены "Пакт во имя будущего", Глобальный цифровой договор и "Декларация для будущих поколений".
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га оон, сергей лавров
Политика, ГА ООН, Сергей Лавров
В Нью-Йорке стартует 79-я сессия Генассамблеи ООН
В Нью-Йорке во вторник стартует 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
ООН, 10 сен – ПРАЙМ. Генеральная Ассамблея во вторник соберется на ежегодную, 79-ю сессию. В ее рамках впервые пройдет "Саммит будущего", на котором будут обсуждаться вопросы мира и глобальной безопасности. Вместе с тем пройдет традиционная неделя высокого уровня.
Традиционно главное событие сессий Генеральной Ассамблеи - неделя высокого уровня. На это событие каждый год приезжают главы государств и министры, чтобы высказаться по насущным темам. Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который возглавит делегацию России, намечено на 28 сентября.
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Вместе с тем в рамках ежегодной сессии 22 и 23 сентября пройдет "Саммит будущего". Как предполагается, по итогам этого саммита будут утверждены "Пакт во имя будущего", Глобальный цифровой договор и "Декларация для будущих поколений".