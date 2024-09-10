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ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти в России в августе - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти в России в августе
ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти в России в августе - 10.09.2024, ПРАЙМ
ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти в России в августе
Добыча нефти в России в августе снизилась по сравнению с предшествовавшим месяцем на 29 тысяч баррелей в сутки и составила 9,059 миллиона баррелей в день, такая | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T15:03+0300
2024-09-10T15:03+0300
энергетика
россия
добыча нефти
опек
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в августе снизилась по сравнению с предшествовавшим месяцем на 29 тысяч баррелей в сутки и составила 9,059 миллиона баррелей в день, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. Согласно приложенным таблицам, добыча нефти в России в августе снизилась к июлю на 29 тысяч баррелей в сутки – до 9,059 миллиона баррелей. При этом данные о добыче конденсата не приводятся. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не охваченных квотами Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее – еще на 2,2 миллиона – планируется постепенно отменять с декабря.
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россия, добыча нефти, опек
Энергетика, РОССИЯ, добыча нефти, ОПЕК
15:03 10.09.2024
 
ОПЕК зафиксировала снижение добычи нефти в России в августе

ОПЕК: добыча нефти в РФ в августе снизилась к июлю до 9,059 млн баррелей в сутки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в августе снизилась по сравнению с предшествовавшим месяцем на 29 тысяч баррелей в сутки и составила 9,059 миллиона баррелей в день, такая оценка приводится в докладе ОПЕК.
Согласно приложенным таблицам, добыча нефти в России в августе снизилась к июлю на 29 тысяч баррелей в сутки – до 9,059 миллиона баррелей. При этом данные о добыче конденсата не приводятся.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не охваченных квотами Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее – еще на 2,2 миллиона – планируется постепенно отменять с декабря.
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