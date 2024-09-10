https://1prime.ru/20240910/operatsii-851471288.html

СМИ раскрыли попытки Киева привлечь террористов к операциям против России

СМИ раскрыли попытки Киева привлечь террористов к операциям против России - 10.09.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли попытки Киева привлечь террористов к операциям против России

Киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии, в надежде привлечь боевиков к операциям | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T11:10+0300

2024-09-10T11:10+0300

2024-09-10T11:10+0300

политика

россия

украина

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg

АНКАРА, 10 сен - ПРАЙМ. Киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии, в надежде привлечь боевиков к операциям против России. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık."Киевская администрация, которая, как выяснилось, сотрудничала с РПК/PYD для проведения тайных операций против российских войск в Сирии, теперь установила отношения с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"*, оккупировавшими Идлиб", - говорится в статье.Отмечается, что Киеву не хватает личного состава для своей армии, поэтому они ищут подкрепления для фронта. Интересно, что украинская делегация призвала освободить радикальных чеченских и грузинских террористов, содержащихся в тюрьме "Хайят Тахрир аш-Шам"*. В обмен на их освобождение украинцы предложили 75 беспилотников.Кроме того, Украина уже была уличена в сотрудничестве с террористами в Африке, где она поддержала нападения на армию в Мали, за поддержку Москвы. В результате действий Киева, Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной, а Сенегал вызвал посла Украины после поддержки террористической атаки в социальных сетях, заключили в газете.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://1prime.ru/20240910/vtorzhenie-851471107.html

украина

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, турция