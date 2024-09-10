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СМИ раскрыли попытки Киева привлечь террористов к операциям против России
СМИ раскрыли попытки Киева привлечь террористов к операциям против России - 10.09.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли попытки Киева привлечь террористов к операциям против России
Киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии, в надежде привлечь боевиков к операциям | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T11:10+0300
2024-09-10T11:10+0300
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АНКАРА, 10 сен - ПРАЙМ. Киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии, в надежде привлечь боевиков к операциям против России. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık."Киевская администрация, которая, как выяснилось, сотрудничала с РПК/PYD для проведения тайных операций против российских войск в Сирии, теперь установила отношения с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"*, оккупировавшими Идлиб", - говорится в статье.Отмечается, что Киеву не хватает личного состава для своей армии, поэтому они ищут подкрепления для фронта. Интересно, что украинская делегация призвала освободить радикальных чеченских и грузинских террористов, содержащихся в тюрьме "Хайят Тахрир аш-Шам"*. В обмен на их освобождение украинцы предложили 75 беспилотников.Кроме того, Украина уже была уличена в сотрудничестве с террористами в Африке, где она поддержала нападения на армию в Мали, за поддержку Москвы. В результате действий Киева, Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной, а Сенегал вызвал посла Украины после поддержки террористической атаки в социальных сетях, заключили в газете.* Запрещенная в России террористическая организация.
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СМИ раскрыли попытки Киева привлечь террористов к операциям против России
Aydinlik: Украина пытается привлечь террористов к операциям против России
АНКАРА, 10 сен - ПРАЙМ.
Киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии, в надежде привлечь боевиков к операциям против России. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık
.
"Киевская администрация, которая, как выяснилось, сотрудничала с РПК/PYD для проведения тайных операций против российских войск в Сирии, теперь установила отношения с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"*, оккупировавшими Идлиб", - говорится в статье.
Отмечается, что Киеву не хватает личного состава для своей армии, поэтому они ищут подкрепления для фронта. Интересно, что украинская делегация призвала освободить радикальных чеченских и грузинских террористов, содержащихся в тюрьме "Хайят Тахрир аш-Шам"*. В обмен на их освобождение украинцы предложили 75 беспилотников.
Кроме того, Украина уже была уличена в сотрудничестве с террористами в Африке, где она поддержала нападения на армию в Мали, за поддержку Москвы. В результате действий Киева, Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной, а Сенегал вызвал посла Украины после поддержки террористической атаки в социальных сетях, заключили в газете.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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