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"Весь арсенал Бундесвера за полгода": эксперты сравнили вооружение РФ и ФРГ
"Весь арсенал Бундесвера за полгода": эксперты сравнили вооружение РФ и ФРГ - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Весь арсенал Бундесвера за полгода": эксперты сравнили вооружение РФ и ФРГ
Россия за полгода способна произвести объем вооружений, сопоставимый со всем арсеналом немецких военных сил, рассказали авторы исследования, которое провели в... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T16:51+0300
2024-09-10T16:51+0300
2024-09-10T16:51+0300
вооружения
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вооружение
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БЕРЛИН, 10 сен - ПРАЙМ. Россия за полгода способна произвести объем вооружений, сопоставимый со всем арсеналом немецких военных сил, рассказали авторы исследования, которое провели в Институте мировой экономики Киля (IfW Kiel). "При нынешних темпах закупок Германии потребуется почти 100 лет, чтобы достичь уровня военных запасов 20-летней давности. Это контрастирует с масштабно растущим российским оборонным потенциалом, включая современные системы вооружений, позволяющим производить весь объем немецких запасов оружия приблизительно за полгода", - заявили представители института в пресс-релизе.Они также отметили, что те объемы оружия, на производство и закупку которых у Германии уйдет более ста лет, Россия сможет обеспечить за гораздо более короткий период времени.Арсенал ФРГ значительно уменьшился из-за регулярных поставок военной помощи киевскому режиму. Российская сторона, однако, продолжает значительно наращивать военное производство и увеличивать выпуск важных видов вооружения - танков и систем ПВО."Разрыв между военным потенциалом Германии и России продолжает увеличиваться", - резюмировали исследователи.
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россия, фрг, вооружение, военная помощь украине, вс россии, бундесвер
Вооружения, РОССИЯ, ФРГ, вооружение, военная помощь Украине, ВС России, Бундесвер
"Весь арсенал Бундесвера за полгода": эксперты сравнили вооружение РФ и ФРГ
IfW Kiel: Россия за полгода производит сопоставимое с арсеналом ФРГ количество оружия
БЕРЛИН, 10 сен - ПРАЙМ. Россия за полгода способна произвести объем вооружений, сопоставимый со всем арсеналом немецких военных сил, рассказали авторы исследования, которое провели в Институте мировой экономики Киля (IfW Kiel).
"При нынешних темпах закупок Германии потребуется почти 100 лет, чтобы достичь уровня военных запасов 20-летней давности. Это контрастирует с масштабно растущим российским оборонным потенциалом, включая современные системы вооружений, позволяющим производить весь объем немецких запасов оружия приблизительно за полгода", - заявили представители института в пресс-релизе.
Они также отметили, что те объемы оружия, на производство и закупку которых у Германии уйдет более ста лет, Россия сможет обеспечить за гораздо более короткий период времени.
Арсенал ФРГ значительно уменьшился из-за регулярных поставок военной помощи киевскому режиму. Российская сторона, однако, продолжает значительно наращивать военное производство и увеличивать выпуск важных видов вооружения - танков и систем ПВО.
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"Разрыв между военным потенциалом Германии и России продолжает увеличиваться", - резюмировали исследователи.