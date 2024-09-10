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Банк "Открытие" потребовал взыскать задолженнсть с "Русснефти"

Банк "Открытие" потребовал взыскать задолженнсть с "Русснефти" - 10.09.2024, ПРАЙМ

Банк "Открытие" потребовал взыскать задолженнсть с "Русснефти"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "Банк финансовая корпорация "Открытие", требующего взыскать 4,9 миллиарда рублей с ПАО "Нефтегазовая компания... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T17:50+0300

2024-09-10T17:50+0300

2024-09-10T17:50+0300

открытие

русснефть

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "Банк финансовая корпорация "Открытие", требующего взыскать 4,9 миллиарда рублей с ПАО "Нефтегазовая компания "Русснефть", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 5 сентября, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела пока не приводятся. Третьим лицом "Открытие" просит привлечь к делу зарегистрированную в Ирландии компанию Khepri Finance Designated Activity Company. А как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, "истец просит взыскать с ответчика задолженность по договору уступки прав (требований)". Арбитражный суд Москвы в ноябре 2022 года по иску "Открытия" взыскал с Khepri Finance DAC более 9,4 миллиарда рублей долга по восьми договорам цессии и одному договору купли-продажи инвестиционных паев кредитного закрытого паевого инвестиционного фонда "Инвестиционный портфель" под управлением ЗАО "Управляющая компания "СМ.арт". Договоры цессии с Khepri Finance DAC напрямую и с ней же через компанию Grengam Finance Limited заключал в 2012-2014 годах МДМ-банк, правопреемником которого сейчас выступает банк "Открытие". Обязательств оплаты договоров цессии и купли-продажи паев Khepri Finance DAC не исполнила. В сентябре 2022 года "Открытие" и ирландская компания подписали акты сверки взаимных расчетов, которыми Khepri Finance DAC подтвердила наличие долга, однако так его и не погасила. Тогда банк обратился с иском, который суд в Москве полностью удовлетворил. МДМ-банк объединился в 2016 году с Бинбанком под брендом последнего. Банк России в 2017 году взял "Открытие" и Бинбанк на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли "плохих" и непрофильных активов. Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года. "Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах страны (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

открытие, русснефть