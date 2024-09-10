https://1prime.ru/20240910/pentagon-851487517.html

В Пентагоне прокомментировали атаки украинских беспилотников на регионы РФ

В Пентагоне прокомментировали атаки украинских беспилотников на регионы РФ - 10.09.2024, ПРАЙМ

В Пентагоне прокомментировали атаки украинских беспилотников на регионы РФ

Вашингтон не указывает Киеву, по каким целям наносить удары внутри территории России. Об этом заявили агентству РИА Новости в Пентагоне, комментируя атаки... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T19:07+0300

2024-09-10T19:07+0300

2024-09-10T19:08+0300

политика

сша

пентагон

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg

ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон не указывает Киеву, по каким целям наносить удары внутри территории России. Об этом заявили агентству РИА Новости в Пентагоне, комментируя атаки украинских беспилотников по российским регионам. Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили в Подмосковье 14 БПЛА в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском при атаке беспилотника повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на девятом этаже. В результате атаки украинских беспилотников в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев. Представитель Пентагона заявил, что "Украина независимо определяет свои цели и военные устремления". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240910/ssha-851483250.html

сша

пентагон

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пентагон, украина, всу