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В Пентагоне прокомментировали атаки украинских беспилотников на регионы РФ - 10.09.2024, ПРАЙМ
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В Пентагоне прокомментировали атаки украинских беспилотников на регионы РФ
В Пентагоне прокомментировали атаки украинских беспилотников на регионы РФ - 10.09.2024, ПРАЙМ
В Пентагоне прокомментировали атаки украинских беспилотников на регионы РФ
Вашингтон не указывает Киеву, по каким целям наносить удары внутри территории России. Об этом заявили агентству РИА Новости в Пентагоне, комментируя атаки... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T19:07+0300
2024-09-10T19:08+0300
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон не указывает Киеву, по каким целям наносить удары внутри территории России. Об этом заявили агентству РИА Новости в Пентагоне, комментируя атаки украинских беспилотников по российским регионам. Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили в Подмосковье 14 БПЛА в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском при атаке беспилотника повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на девятом этаже. В результате атаки украинских беспилотников в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев. Представитель Пентагона заявил, что "Украина независимо определяет свои цели и военные устремления". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, пентагон, украина, всу
Политика, США, Пентагон, УКРАИНА, ВСУ
19:07 10.09.2024 (обновлено: 19:08 10.09.2024)
 
В Пентагоне прокомментировали атаки украинских беспилотников на регионы РФ

Пентагон: США не указывают Украине, по каким целям внутри РФ наносить удары

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон не указывает Киеву, по каким целям наносить удары внутри территории России. Об этом заявили агентству РИА Новости в Пентагоне, комментируя атаки украинских беспилотников по российским регионам.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили в Подмосковье 14 БПЛА в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском при атаке беспилотника повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на девятом этаже. В результате атаки украинских беспилотников в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев.
Представитель Пентагона заявил, что "Украина независимо определяет свои цели и военные устремления".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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17:00
 
ПолитикаСШАПентагонУКРАИНАВСУ
 
 
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