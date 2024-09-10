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В Пентагоне назвали приоритет в военной поддержке Украины - 10.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240910/pentagon-851492087.html
В Пентагоне назвали приоритет в военной поддержке Украины
В Пентагоне назвали приоритет в военной поддержке Украины - 10.09.2024, ПРАЙМ
В Пентагоне назвали приоритет в военной поддержке Украины
Обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны является приоритетом военной поддержки Вашингтона и продолжит оставаться таковым. Об этом заявил во... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T22:40+0300
2024-09-10T22:40+0300
вооружения
сша
пентагон
поддержка украины
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны является приоритетом военной поддержки Вашингтона и продолжит оставаться таковым. Об этом заявил во вторник в ходе брифинга, комментируя приоритеты в военной поддержке со стороны Запада, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, противовоздушная оборона остается приоритетом для контактной группы по обороне Украины и для США уже на протяжении долгого времени и он не видит, чтобы это менялось. Он отметил, что США нацелены на удовлетворение как срочных потребностей ВСУ, так и долгосрочных, в рамках которых ведется работа с предприятиями ВПК. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, пентагон, поддержка украины, пво
Вооружения, США, Пентагон, поддержка Украины, ПВО
22:40 10.09.2024
 
В Пентагоне назвали приоритет в военной поддержке Украины

Пентагон: приоритетом в военной поддержке Украины останется передача средств ПВО

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© Фото : U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны является приоритетом военной поддержки Вашингтона и продолжит оставаться таковым. Об этом заявил во вторник в ходе брифинга, комментируя приоритеты в военной поддержке со стороны Запада, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, противовоздушная оборона остается приоритетом для контактной группы по обороне Украины и для США уже на протяжении долгого времени и он не видит, чтобы это менялось.
Он отметил, что США нацелены на удовлетворение как срочных потребностей ВСУ, так и долгосрочных, в рамках которых ведется работа с предприятиями ВПК.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
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ВооруженияСШАПентагонподдержка УкраиныПВО
 
 
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