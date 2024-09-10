https://1prime.ru/20240910/peregovory-851484819.html
"Не выдержат". В США назвали условие для переговоров Украины с Россией
"Не выдержат". В США назвали условие для переговоров Украины с Россией - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Не выдержат". В США назвали условие для переговоров Украины с Россией
Украинский кризис можно разрешить только на поле боя, когда ресурсы украинской армии достигнут полного истощения. Таким мнением в беседе на YouTube-канале... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T17:27+0300
2024-09-10T17:27+0300
2024-09-10T17:27+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Украинский кризис можно разрешить только на поле боя, когда ресурсы украинской армии достигнут полного истощения. Таким мнением в беседе на YouTube-канале ShanghaiEye поделился американский политолог Джон Миршаймер."Я думаю, единственное, что изменит ход войны в Украине и направление дипломатических отношений США и Украины, это если ВСУ потерпят поражение. Я думаю, что происходящее на полях сражений имеет наибольшее значение", — заметил эксперт.По мнению Миршаймера, Украина продолжит нести большие потери и ей придется сесть за стол переговоров с Россией, так как события на поле боя разворачиваются в пользу Москвы. Если же конфликт продолжится, то под контроль российской армии перейдет еще больше территорий.Политолог заключил, что в какой-то момент украинцы поймут, что не могут больше терпеть это и сами придут на переговоры с Россией.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта. Тем не менее, все предложения российской стороны были отвергнуты Киевом.
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россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
"Не выдержат". В США назвали условие для переговоров Украины с Россией
Миршаймер: украинский конфликт может быть разрешен только на поле боя
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ.
Украинский кризис можно разрешить только на поле боя, когда ресурсы украинской армии достигнут полного истощения. Таким мнением в беседе на YouTube-канале ShanghaiEye поделился
американский политолог Джон Миршаймер.
"Я думаю, единственное, что изменит ход войны в Украине
и направление дипломатических отношений США и Украины, это если ВСУ потерпят поражение. Я думаю, что происходящее на полях сражений имеет наибольшее значение", — заметил эксперт.
По мнению Миршаймера, Украина продолжит нести большие потери и ей придется сесть за стол переговоров с Россией, так как события на поле боя разворачиваются в пользу Москвы. Если же конфликт продолжится, то под контроль российской армии перейдет еще больше территорий.
Политолог заключил, что в какой-то момент украинцы поймут, что не могут больше терпеть это и сами придут на переговоры с Россией.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта. Тем не менее, все предложения российской стороны были отвергнуты Киевом.
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