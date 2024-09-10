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"Не выдержат". В США назвали условие для переговоров Украины с Россией - 10.09.2024, ПРАЙМ
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"Не выдержат". В США назвали условие для переговоров Украины с Россией
"Не выдержат". В США назвали условие для переговоров Украины с Россией - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Не выдержат". В США назвали условие для переговоров Украины с Россией
Украинский кризис можно разрешить только на поле боя, когда ресурсы украинской армии достигнут полного истощения. Таким мнением в беседе на YouTube-канале... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T17:27+0300
2024-09-10T17:27+0300
политика
россия
украина
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Украинский кризис можно разрешить только на поле боя, когда ресурсы украинской армии достигнут полного истощения. Таким мнением в беседе на YouTube-канале ShanghaiEye поделился американский политолог Джон Миршаймер."Я думаю, единственное, что изменит ход войны в Украине и направление дипломатических отношений США и Украины, это если ВСУ потерпят поражение. Я думаю, что происходящее на полях сражений имеет наибольшее значение", — заметил эксперт.По мнению Миршаймера, Украина продолжит нести большие потери и ей придется сесть за стол переговоров с Россией, так как события на поле боя разворачиваются в пользу Москвы. Если же конфликт продолжится, то под контроль российской армии перейдет еще больше территорий.Политолог заключил, что в какой-то момент украинцы поймут, что не могут больше терпеть это и сами придут на переговоры с Россией.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта. Тем не менее, все предложения российской стороны были отвергнуты Киевом.
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россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
17:27 10.09.2024
 
"Не выдержат". В США назвали условие для переговоров Украины с Россией

Миршаймер: украинский конфликт может быть разрешен только на поле боя

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Украинский кризис можно разрешить только на поле боя, когда ресурсы украинской армии достигнут полного истощения. Таким мнением в беседе на YouTube-канале ShanghaiEye поделился американский политолог Джон Миршаймер.
"Я думаю, единственное, что изменит ход войны в Украине и направление дипломатических отношений США и Украины, это если ВСУ потерпят поражение. Я думаю, что происходящее на полях сражений имеет наибольшее значение", — заметил эксперт.
По мнению Миршаймера, Украина продолжит нести большие потери и ей придется сесть за стол переговоров с Россией, так как события на поле боя разворачиваются в пользу Москвы. Если же конфликт продолжится, то под контроль российской армии перейдет еще больше территорий.
Политолог заключил, что в какой-то момент украинцы поймут, что не могут больше терпеть это и сами придут на переговоры с Россией.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта. Тем не менее, все предложения российской стороны были отвергнуты Киевом.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
Сдвиг в настроениях. На Украине растет число согласных на переговоры
16:00
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНА
 
 
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